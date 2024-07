Artefatos da Era de Bronze são encontrados debaixo de campo de futebol

Imagine o seguinte cenário: é final de semana e você está jogando futebol com seus amigos, e, na hora de chutar para o gol, tropeça em um objeto antigo e estranho. Bom, não foi exatamente isso que aconteceu, mas quase. Uma equipe de arqueólogos em Cardiff, no País de Gales, descobriu em um campo de futebol vários artefatos de aproximadamente 3500 anos.

As escavações fazem parte do Projeto de Redescobrimento do Patrimônio Caerau e Ely (CAER). Durante uma nova escavação no Parque Trelai, foram descobertos artefatos que datam da Idade do Bronze na Grã-Bretanha, incluindo uma urna e um forno de argila, possivelmente usados por antigos metalúrgicos para criar ferramentas, joias e armas.

A Idade do Bronze é um período da pré-história caracterizado pelo uso predominante do bronze para a fabricação de ferramentas e armas. Ele ocorreu em períodos diferentes no mundo, mas na Europa situou-se aproximadamente entre 3200 a.C. a 700 a.C. – depois Idade do Cobre e antes da Idade do Ferro.

Mas não foi só isso o que os arqueólogos encontraram no campo de futebol do parque. Durante a primeira escavação, foram encontradas peças de um vaso da Idade do Bronze, que desde então foi cuidadosamente reconstruído. Mas há dois anos, em 2022, também no início das escavações no local, os arqueólogos encontraram evidências de uma casa circular bem preservada datada de 1500 a.C., a habitação mais antiga conhecida em Cardiff. Ao estudar o piso da casa de forma um pouco mais aprofundada, eles descobriram algo que pode ser uma estrutura ainda mais antiga abaixo dela.

“Poucos dias antes da conclusão da escavação bem-sucedida do ano passado, encontramos os restos do que pensamos ser outra estrutura sob nossa casa redonda da Idade do Bronze”, explica em comunicado, Oliver Davis, codiretor do CAER e pesquisador da Escola de História, Arqueologia e Religião da Universidade de Cardiff.

“Estamos ansiosos para revelar totalmente o que é essa estrutura este ano, para que possamos entender seu significado. Pode ser uma casa anterior ou até mesmo algum tipo de monumento ritual, talvez um círculo de madeira onde as comunidades se reuniam em certas épocas do ano, na Idade do Bronze Inicial.”

O sítio arqueológico do Parque Trelai foi descoberto em 2022 por meio de levantamentos geofísicos próximos ao terreno do colégio Cardiff West Community High School, e foi encontrado justamente porque a escola gostaria de construir novos campos para a prática de esportes.

As escavações contaram ainda com grande participação da comunidade do local, com mais de 100 voluntários envolvidos, incluindo moradores, estudantes de escolas e membros do grupo comunitário Love Our Hillfort. “Estou muito satisfeito com nossa parceria contínua com a Universidade de Cardiff e o Projeto de Patrimônio CAER”, conta Mike Tate, diretor da Cardiff West Community High School.

Os pesquisadores encontraram ainda outros sinais de atividade humana no local, como perdeneiras (um instrumento que cria faíscas para acender fogo), e também evidências de cereais sendo preparados.

“Isso é incrivelmente raro. Estamos obtendo uma imagem incrivelmente rica de como as pessoas viviam há três mil e quinhentos anos”, contou Davis ao The Guardian.

