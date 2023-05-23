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Ciência

As listras de Júpiter se movimentam – e talvez cientistas tenham descoberto o motivo

A aparência do planeta muda constantemente, e a culpa pode ser de seu campo magnético.

Por Leo Caparroz 23 Maio 2023, 19h36 | Atualizado em 4 jun 2026, 15h52
Ilustração de Jupiter
 (ARTUR PLAWGO / SCIENCE PHOTO LIBRARY/Getty Images)
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As listras de Júpiter se movimentam – e talvez cientistas tenham descoberto o motivo Priorizar nos meus resultados Google

As imagens de Júpiter deixam em evidência uma característica marcante do planeta: suas faixas e manchas. Diferente da Terra ou de Marte, Júpiter é um gigante gasoso, e suas listras também são formadas de gases que estão sempre se movendo.

O clima de Júpiter é bem diferente do da Terra. As nuvens do planeta são carregadas por ventos extraordinariamente fortes, que sopram em sentidos malucos. Perto do equador, os ventos vão para o leste; se mudar um pouco a latitude, seja para norte ou para sul, eles viram para o oeste; e se for um pouco mais próximos dos polos, voltam para o leste.

Esse é só o começo da meteorologia insana do planeta. A atividade por lá acontece em ciclos que podem mudar completamente a aparência dos cinturões.

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Só que os cientistas não conseguiam explicar direito essas mudanças. Agora, um novo estudo pode ter fornecido uma resposta.

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“A cada quatro ou cinco anos, as coisas mudam. As cores dos cinturões podem mudar e às vezes todo o padrão climático fica um pouco louco por um tempo, o que tem sido um mistério para a gente”, afirma Chris Jones, um dos pesquisadores do estudo. Veja a comparação entre imagens de 2001 e 2011.

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Imagens de um telescópio infravermelho terrestre, mostrando Júpiter com radiação de comprimento de onda de 5 mícrons.
(Arrate Antuñano/NASA/IRTF/NSFCam/SpeX/Montagem sobre reprodução)

A repaginada no visual de Júpiter está de alguma forma ligada a variações infravermelhas em uma camada baixa de sua superfície – isso já era conhecido. Com dados coletados pela missão Juno, da NASA, que orbita o planeta desde 2016, a equipe de pesquisa deduziu que essas variações podem, por sua vez, ser causadas por ondas produzidas pelo campo magnético, ainda mais para o interior do planeta.

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A missão Juno durou mais do que o planejado inicialmente – o que foi excelente para os pesquisadores, já que puderam obter mais dados úteis de um período mais longo.

Os cientistas rastrearam as ondas e oscilações seguindo um ponto específico do campo magnético, chamado Great Blue Spot. Esse ponto estava se movimentando para o leste, mas recentemente começou a se movimentar mais devagar, sinalizando uma possível mudança de direção. Os pesquisadores acreditam que isso terá influência nas variações infravermelhas, e consequentemente das manchas.

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Segundo os pesquisadores, ainda existem dúvidas: como exatamente essa oscilação produz a variação infravermelha? Como esse movimento reflete a dinâmica complexa dos gases no planeta? Esses mistérios ainda precisam de resposta. Por ora, eles esperam que a pesquisa possa abrir uma janela para o interior profundo e oculto de Júpiter, assim como a sismologia faz para a Terra.

 

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TAGS:
CAMPO MAGNÉTICO
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