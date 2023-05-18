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Ciência

Astrônomos calcularam a idade dos anéis de Saturno, e eles são (bem) jovens

Eles só apareceram há 400 milhões de anos. Se o planeta tivesse 30 anos, teria colocado um piercing aos 27. A conta foi feita medindo a quantidade de poeira que se acumulou nesses adornos cósmicos desde sua formação.

Por Leo Caparroz 18 Maio 2023, 13h43 | Atualizado em 18 Maio 2023, 13h45
Ilustração de Saturno.
 (SCIEPRO/SCIENCE PHOTO LIBRARY/Getty Images)
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Quando você pensa em um planeta com anéis, não pensa em Júpiter, Urano ou Netuno. Por mais que eles também tenham anéis planetários, eles são insubstanciais comparados ao de Saturno. O imenso adorno cósmico desse deus romano é formado majoritariamente por pedaços de gelo, com só 2% de poluição por material rochoso.

Durante a maior parte do século 20, astrônomos acreditavam que os anéis tinham se formado junto do planeta, há 4,6 bilhões de anos atrás. Mas havia um problema nessa hipótese: seria quase impossível que uma estrutura com composição tão pura surgisse no meio do caos da formação de planetas, quando havia um bocado de rocha flutuando a esmo ao redor do Sol. 

Agora, um grupo de astrônomos liderados por Sascha Kempf, da Universidade do Colorado em Boulder, calculou a idade dos anéis usando um método inédito, e descobriu que eles são bem novinhos para padrões astronômicos: 400 milhões de anos. Se você tem 30 anos de idade, é como se tivesse colocado um piercing quando tinha 27.

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Para chegar nessa conclusão, eles analisaram a quantidade de poeira acumulada nos anéis. Partículas de sujeira espacial passeiam pelo Sistema Solar, se acumulando em corpos celestes. Assim como é possível dizer há quanto tempo você não limpa a casa pela altura do pó em uma prateleira, é possível determinar a idade das jóias do planeta pelo tanto que eles acumularam de sujeira desde sua formação. 

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“Chamamos de poeira tudo o que é maior do que alguns átomos e menor do que os corpos que são afetados pela gravidade, como rochas maiores”, conta Sascha Kempf à Super. No Sistema Solar, essas partículas são principalmente silicatos, que são compostos de silício e oxigênio; mas também é possível encontrar matéria orgânica primitiva. “No sistema de Saturno, a poeira é principalmente água congelada”, diz Kempf. 

A equipe investigou 163 partículas de poeira encontradas ao redor de Saturno. Analisando a trajetória delas no momento do impacto com o coletor, eles conseguiram calcular sua massa. A partir desses e de outros dados – como a frequência dos impactos –, eles puderam inferir que os anéis provavelmente estão acumulando poeira há “apenas” algumas centenas de milhões de anos.

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Quem varreu os anéis foi um aparelho chamado Cosmic Dust Analyzer (“analisador de poeira cósmica”, em português), instalado na missão Cassini, que estudou Saturno entre os anos de 2004 e 2017, gerando dados diversos sobre o planeta. Ou seja: a conclusão é o resultado de um trabalho de quase duas décadas. Seria mais fácil se os planetas postassem seus piercings novos nos stories. 

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