Avatar do usuário logado
Usuário
Assine Super
🔥 Esquenta Black Friday com PREÇO BAIXO! Assine Revista Impressa + Digital Premium e aproveite! 🤑
Ciência

Astrônomos encontram vulcões ativos em Vênus pela primeira vez

Até agora, o planeta é nosso único vizinho de Sistema Solar a apresentar vulcanismo ativo – o que pode nos ajudar a entender a formação da vida na Terra.

Por Bruno Carbinatto 22 jul 2020, 21h19 | Atualizado em 18 Maio 2023, 11h12
Vulcões ativos são encontrados em Vênus
O vulcão mais alto do planeta, Maat Mons, em uma visão tridimensional da superfície de Vênus (Photo 12 / Colaborador/Getty Images)
Continua após publicidade
Astrônomos encontram vulcões ativos em Vênus pela primeira vez Priorizar nos meus resultados Google

Cientistas identificaram, pela primeira vez na história, estruturas vulcânicas ativas na superfície de Vênus. Até então, imaginava-se que, entre os planetas do Sistema Solar, somente a Terra possuía vulcões. Com a nova informação, astrônomos poderão desvendar mais sobre o passado e o presente do nosso vizinho cósmico, além de entender melhor porque a vida se desenvolveu aqui e não lá.

Vulcões são estruturas raras no Sistema Solar, presentes na Terra e em algumas luas, como Io e Encélado – embora muitos planetas já tenham registrado vulcanismo no passado. Em janeiro, no entanto, um estudo encontrou o que parecia ser lava na superfície de Vênus, originada de uma erupção aparentemente recente. Essas evidências fortaleceram as teorias de que o planeta poderia ter vulcões ativos, mas ainda não havia sido considerada prova definitiva. Agora, no entanto, um novo estudo parece ter identificado os vulcões com precisão.

Uma equipe de astrônomos do Instituto de Tecnologia de Zurique, na Suíça, criou simulações de como poderiam ter sido formadas possíveis estruturas vulcânicas em Vênus. As simulações se baseiam em dados sobre o interior do planeta captados pela Venus Express, missão da Agência Espacial Europeia (ESA) que orbitou nosso vizinho de 2006 a 2014. Com essa simulação, os pesquisadores conseguiram criar um modelo extremamente detalhado de como vulcões se pareceriam se estivessem ativos em Vênus atualmente.

A segunda etapa do estudo foi analisar as imagens feitas pela sonda Magellan (Magalhães), da Nasa, que orbitou Vênus por cinco anos na década de 1990. Nas imagens, a equipe identificou 37 anéis que batiam com as características que um vulcão ativo teria segundo a simulação feitas por eles – sugerindo que sim, Vênus possui atividade vulcânica até hoje. Até então, não se sabia exatamente o que eram esses anéis capturados pela sonda, e uma das hipóteses era de que eles eram vulcões há muito tempo inativos. O novo estudo, porém, afirma que a aparência dos anéis bate com a de estruturas ativas. Os resultados foram publicados na revista Nature.

Siga
Continua após a publicidade

Segundo a equipe, os vulcões encontrados são bem maiores que os terrestres. O diâmetro médio das estruturas encontradas é de 300 km, enquanto o maior vulcão da Terra, o Mauna Loa, tem “só” 120 km de diâmetro. Além disso, os pesquisadores notaram que os 37 vulcões encontrados estão em uma mesma região, apelidada pelos cientistas de “Anel de Fogo”. Missões futuras ao planeta podem investigar mais de perto essa área para revelar ainda mais sobre a geologia e a formação dessas estruturas.

A confirmação de que Vênus é o único outro planeta no Sistema Solar que tem vulcões ativos além da Terra é somente mais uma semelhança entre os vizinhos. Vênus e a Terra têm massas e tamanhos semelhantes, e são feitos de uma combinação similar de rochas e gases. É possível que o planeta também já tenha sido habitável no passado por ter uma atmosfera rica em água. Mas o planeta é muito próximo ao Sol e não tem um campo magnético como temos aqui, responsável por proteger a Terra dos raios solares mais graves. Esse é um dos motivos pelo qual o planeta já não é mais habitável – além de uma atmosfera cheia de nuvens tóxicas de ácido sulfúrico e uma temperatura que pode chegar a 450º C, entre outras características bastante inóspitas –, como você pode ler neste texto.

Continua após a publicidade

 

 

Publicidade
TAGS:
Astronomia
Sistema solar
vênus
vulcão
Assine Abril

Superinteressante

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Guia do Estudante

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 2,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 2,99/mês

Veja

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Veja Saúde

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Você RH

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,10/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,10/mês

Quatro Rodas

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Claudia

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Veja Negócios

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Goread

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

VEJA + ESTADÃO DIGITAL

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Capa da revista Veja, um celular e um notebook exibindo conteúdo digital, sobre fundo escuro com o texto BLACKFRIDAY repetidoBanner de Black Friday com fundo roxo e preto, exibindo a palavra BLACKFRIDAY repetida. À direita, um laptop prateado com uma imagem de carro na tela, um smartphone com um site de notícias e uma revista Veja aberta com uma foto de comida.
ECONOMIZE ATÉ 87% OFF

Digital Essencial

Enquanto você lê isso, o mundo muda — e quem tem Superinteressante Digital sai na frente.
Tenha acesso imediato a ciência, tecnologia, comportamento e curiosidades que vão turbinar sua mente e te deixar sempre atualizado.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 1,99/mês
ESQUENTA BLACK FRIDAY

Revista em Casa + Digital Premium

Superinteressante todo mês na sua casa, além de todos os benefícios do plano Digital Premium
De: R$ 29,99/mês
A partir de R$ 9,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).