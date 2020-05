Aumento das fake news faz pessoas acreditarem mais em cientistas

Uma pesquisa de opinião feita pela Open Knowledge Foundation (Fundação do Conhecimento Aberto, em tradução livre) mostrou que os britânicos estão mais preocupados com a procedência de informações referentes à pandemia. 64% dos participantes afirmam que passaram a confiar mais na opinião de pesquisadores de universidades durante a pandemia, e 67% acreditam que gráficos, planilhas etc. sobre a covid-19 devem ser de acesso livre, para que o público possa verificar dados direto na fonte.

A informação vai de encontro ao levantamento feito pela Office of Communications (Ofcom), órgão que regula as telecomunicações do Reino Unido. Eles calculam que metade dos adultos do país estão expostos a notícias falsas.

A Open Knowledge fez a enquete com o intuito de saber como as notícias falsas mudam a maneira como as pessoas lidam com o novo coronavírus, e o resultado foi mais satisfatório do que esperavam. O boom de desinformação fez com que a população começasse a olhar com cautela paraas notícias que chegam em seus smartphones – e passasse a dar mais importância à credibilidade as fontes. (Falando nisso, saiba como evitar cair em notícias falsas nessa matéria da Super.)

A população também quer ter acesso às pesquisas sobre vacinas que estão em andamento. Dos entrevistados, 67% concordam que esses dados devem ser públicos, e não limitados às empresas que detém a propriedade intelectual sobre as ideias.

Além disso, os participantes se mostraram interessados em saber detalhes sobre as medidas tomadas pelo governo. Apesar de 59% dos 1.006 participantes confiarem nas medidas tomadas pelo governo com base em dados sigilosos, 97% disseram que os órgãos governamentais de saúde deveriam divulgar dados não confidenciais que foram usados pelos ministros e pelo Serviço Nacional de Saúde para chegar a decisões que afetam a população (como, por exemplo, o momento de iniciar ou afrouxar um lockdown).

Recentemente, a Escócia impôs limites novos a sua Lei de Acesso à Informação. O prazo de resposta do governo passou para 60 dias, com possibilidade de extensão para 100. Ao final do processo, a solicitação pode simplesmente não ser aceita. Nesse caso, é permitido pedir uma revisão, mas o processo volta para a estaca zero. Quem sabe eles respondam no ano que vem.

O governo escocês já arranjou alguns problemas por conta disso. O jornal local The Scotsman divulgou que, no início de abril, a BBC pediu dados sobre o número de mortes em casas de repouso na Escócia, mas eles se negaram a responder diretamente a solicitação. Passaram para a listinha de Lei de Acesso à Informação. E aí, você já sabe: são no mínimo dois meses para uma resposta. Após receber críticas, o governo concordou em divulgar o número de mortes em intervalos regulares.