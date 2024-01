Banco Global de Sementes, na Noruega, protege plantas contra o fim do mundo

A longínqua cidade de Svalbard, na Noruega, já foi chamada de “a cidade do fim do mundo”. No sentido estrito da palavra, ela fica, de fato, no fim do mundo – é a cidade mais remota do planeta. Trata-se de um arquipélago no meio do Oceano Ártico, onde vivem 2.200 pessoas – mais ao Norte, não há nada além de geleiras. A civilização literalmente termina por lá.

A tal “cidade do fim do mundo” também é preocupada com o fim do mundo. Ela abriga o Global Seed Vault (banco global de sementes), basicamente um grande cofre com 1,2 milhão de sementes – mas capacidade para 2,5 bilhões, de 4,5 milhões de espécies diferentes.

São caixas e caixas de produtos agrícolas vindos de quase todos os países do mundo – o Brasil já contribuiu com sementes de arroz, feijão e milho. Elas ficam guardadas em três salas, mas você só chega lá depois de passar por um corredor de 120 metros dentro de uma montanha, e por 5 portas anti-explosões. O bunker é mantido sob temperatura de -18 graus celsius e fica trancado 350 dias por ano – só é aberto para inspeções ou para receber mais sementes.

Nada seria mantido atrás de tantas camadas de segurança se não fosse muito valioso. O Seed Vault foi inaugurado em 2008 como uma parceria entre instituições governamentais da Noruega e a organização internacional Global Crop Diversity Trust – fundada em 2004 pela Food and Agriculture Organization (FAO), um órgão da Organização das Nações Unidas. O objetivo é manter um estoque de tudo que a humanidade planta para, no caso de um apocalipse, poder reconstruir a agricultura mundial.

Continua após a publicidade

As sementes são lacradas em embalagens com três camadas, que também são lacradas dentro de caixas e guardadas em prateleiras dentro do cofre. A baixa temperatura e umidade dentro do Seed Vault garantem também uma baixa atividade metabólica, mantendo as sementes viáveis por muito tempo.

“Nós esperamos que as sementes se mantenham férteis por centenas de anos”, diz o biólogo Åsmund Asdal, coordenador do bunker, em uma entrevista à Super em 2017.

De acordo com o site do “banco”, ele é a “apólice de seguro definitiva para a alimentação mundial, garantindo milhões de sementes de todas as culturas importantes no mundo disponíveis hoje e oferecendo opções para as gerações futuras superarem os desafios das alterações climáticas e do crescimento populacional.”

Se enchentes, guerras, epidemias ou outros desastres naturais comprometerem as plantações mundiais, o Global Seed Vault provê esse armazenamento de segurança: um backup dos nossos padrões alimentícios.

E o primeiro “saque” do banco já aconteceu. Em 2015, por causa dos estragos feitos pela guerra civil, a Síria fez a primeira (e única) retirada de sementes do cofre. Foram 38 mil, de várias espécies do Oriente Médio.

Continua após a publicidade

A localização do bunker foi escolhida levando em conta algumas questões: a permafrost (um tipo de solo mistura de terra e gelo) e a grossa camada de rochas da montanha, oferecem um resfriamento natural para as sementes – os gastos com ar condicionado são bem menores. A entrada fica 130 metros acima do nível do mar, então inundações não ameaçam o estoque. A área também é geologicamente estável, com baixos níveis de umidade. Svalbard é um bom balanço entre um local remoto, porém acessível.

Para verificar se sua planta favorita está com o backup em dia, a lista completa de sementes pode ser encontrada aqui.

E se quiser fazer uma visita ao banco de sementes, pode fazer isso virtualmente, já que as visitas são restritas. Você pode fazer o tour através deste link.

Compartilhe essa matéria via: WhatsAPP Telegram