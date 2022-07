Humanos podem não ser os únicos mamíferos que cuidam de plantações

Talvez os seres humanos não sejam os únicos mamíferos que cuidam da terra para cultivar alimentos. Cientistas da Universidade da Flórida (EUA) descobriram que os roedores da espécie Geomys pinetis também praticam um tipo de agricultura. Análises em um campo de tocas feitas pelos animais sugerem que eles colhem as raízes de pinheiros que crescem em suas casas – e também as cultivam.

A equipe planejava observar se o crescimento das raízes invadia os túneis em que os roedores vivem, além de estudar como os roedores cultivam a fonte de alimento nos túneis já feitos e nas novas tocas.

Uma vez que as raízes atingem as tocas, os roedores incentivam seu crescimento com fezes e urina. Embora não seja a forma mais sofisticada de agricultura, os pesquisadores sugerem que, de certa forma, esse método seja parecido com o que os seres humanos fazem.

Existe um debate científico sobre o que caracteriza agricultura. Os cientistas por trás do estudo apontam que os roedores sabem o que estão fazendo quando cuidam de suas raízes. Os animais gastam tempo e energia para defender suas plantações, trabalhando na manutenção das tocas e no crescimento das raízes. Segundo eles, o que faz disso uma forma de agricultura é a utilização dos resíduos como fertilizante para melhorar as condições do ambiente.

Os Geomys raramente interferem nas atividades humanas, e as raízes que entram nos túneis são a única fonte de alimento que têm. Eles também são importantes “engenheiros do ecossistema”, dizem os pesquisadores. Os animais arejam o solo enquanto escavam e devolvem nutrientes à superfície.

Alguns especialistas argumentam que a agricultura adequada requer o ato de plantar os vegetais, além de cultivá-los e colhê-los – mas a equipe por trás da pesquisa aponta que isso nem sempre foi o caso da agricultura humana.

As árvores frutíferas da floresta são um exemplo de agricultura em que as plantas são cuidadosamente manejadas em vez de plantadas, como é o caso do açaí. O mesmo pode ser dito de qualquer cultura perene que cresça sozinha. Seguindo essa linha de pensamento, os roedores poderiam ser considerados os primeiros agricultores não humanos.

