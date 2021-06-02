Avatar do usuário logado
Usuário
Assine Super
⚡ Esquenta 10.10! Revista impressa com o MENOR PREÇO DO ANO! 🤑 Assine agora!
Ciência

Braço robótico da Estação Espacial é atingido por lixo em órbita

A ISS não sofreu danos significativos, mas os milhões de detritos em nossa órbita têm potencial para danos maiores porque viajam a velocidades altíssimas.

Por Carolina Fioratti 2 jun 2021, 16h17 | Atualizado em 4 jun 2026, 15h36
Arte da Estação Espacial Internacional (ISS).
 (SCIEPRO/Getty Images)
Continua após publicidade
Braço robótico da Estação Espacial é atingido por lixo em órbita Priorizar nos meus resultados Google

Durante uma inspeção de rotina, astronautas a bordo da Estação Espacial Internacional (ISS) encontraram um buraco na parte externa da lataria. A marca, que lembra um furo de bala, parece ter sido causada pela colisão de lixo espacial com o laboratório em órbita. A tripulação, que encontrarou o dano no dia 12 de maio, não sabe dizer com exatidão a data em que o acidente ocorreu. 

O fragmento atingiu um braço robótico denominado Canadarm2, que possui cerca de 17 m de comprimento e 35 cm de diâmetro – praticamente um graveto considerando a imensidão do espaço. O Canadarm2, conhecido também como Sistema de Manipulação Remota da Estação Espacial (SSRMS), foi projetado pela Agência Espacial Canadense e já opera na ISS há 20 anos. Suas funções, que incluem a manobra de objetos fora da estação, não foram prejudicadas pela colisão e nem mesmo interrompidas. 

Estas imagens da NASA e da Agência Espacial Canadense mostram a localização de um ataque de detritos espaciais no braço do robô Canadarm2 da Estação Espacial Internacional, detectado em 12 de maio de 2021 e lançado em 28 de maio.
Canadarm2 é atingido por detrito espacial. (NASA/Canadian Space Agency/Reprodução)

Os cientistas não sabem dizer que tipo de objeto atingiu o braço robótico. A Rede de Vigilância Espacial dos EUA tem em seu radar cerca de 23 mil pedaços de lixo espacial de tamanho igual ou superior ao de uma bola de tênis. Quando um desses detritos se aproxima da ISS, é possível ver com antecedência e tomar algumas precauções, como mover ligeiramente a posição da nave ou instruir a tripulação a se abrigar. 

Continua após a publicidade

Porém, há mais de 130 milhões de migalhas, a maioria menor que um milímetro, que não são rastreadas e podem oferecer risco à ISS devido a velocidade exorbitante em que viajam. Esses pequenos objetos podem ser pedaços de rocha, micrometeoritos e até mesmo lascas de tinta que se soltam dos satélites.

Siga
Continua após a publicidade

Em entrevista ao jornal britânico The Guardian, John Crassidis, professor de engenharia mecânica e aeroespacial na Universidade de Buffalo (EUA), disse que, dessa vez, a ISS não sofreu nenhum estrago considerável. Porém, ele explica que a maior preocupação não é o equipamento, e sim os astronautas, que ficam muito expostos quando realizam caminhadas no vácuo. 

A ISS começou a ser construída em 1998 e, desde então, os pesquisadores se preocupam com danos causados pelos detritos. Por conta disso, os astronautas são frequentemente submetidos a tarefas de inspeção no lado de fora da ISS. Apesar dos esforços, o problema tende a piorar com o tempo, já que Rússia, Índia, China, Nasa e a Agência Espacial Europeia (ESA) possuem programas espaciais ambiciosos e não deixarão de colocar foguetes e satélites em órbita. Em 2009, por exemplo, uma nave russa colidiu e destruiu um satélite comercial americano, o que adicionou 2,3 mil detritos rastreáveis e outros resíduos menores ao estoque de lixo espacial.

Continua após a publicidade

No final de 2020, a Agência Espacial Europeia (ESA) fechou um contrato com a startup suíça Clear Space para “limpar” o espaço. O plano é utilizar uma garra gigante capaz de capturar pedaços de entulho e enviá-los de volta à atmosfera, onde seriam incinerados pelo atrito. O primeiro lançamento da missão está agendado para 2025. Você pode saber mais detalhes sobre ela nesta reportagem da Super.

Publicidade
TAGS:
colisão
detrito
espaço
Estação espacial
lixo espacial
Assine Abril

Superinteressante

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

ESQUENTA 10.10

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

Guia do Estudante

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 2,99/mês

ESQUENTA 10.10

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 2,99/mês

Veja

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

ESQUENTA 10.10

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

Veja Saúde

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

ESQUENTA 10.10

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

Você RH

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

ESQUENTA 10.10

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

Quatro Rodas

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

ESQUENTA 10.10

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

Claudia

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

ESQUENTA 10.10

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

Veja Negócios

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

ESQUENTA 10.10

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 1,99/mês

ESQUENTA 10.10

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 1,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Goread

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 9,90/mês

ESQUENTA 10.10

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA
Domine o fato. Confie na fonte.

15 marcas que você confia. Uma assinatura que vale por todas

ECONOMIZE ATÉ 87% OFF

Digital Essencial

Enquanto você lê isso, o mundo muda — e quem tem Superinteressante Digital sai na frente.
Tenha acesso imediato a ciência, tecnologia, comportamento e curiosidades que vão turbinar sua mente e te deixar sempre atualizado.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 1,99/mês
ESQUENTA 10.10

Revista em Casa + Digital Premium

Superinteressante todo mês na sua casa, além de todos os benefícios do plano Digital Premium
De: R$ 29,99/mês
A partir de R$ 9,90/mês

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).