O que a notícia dizia:

O país pode se tornar quente demais para viver a partir de 2070, afirma estudo da Nasa.

Qual é a verdade:

O trabalho (1), que é de 2020 mas foi redescoberto recentemente por sites de notícias, não cita o Brasil (isso só é feito numa reportagem posterior (2), publicada em 2022 no site da Nasa). O estudo adota a projeção climática RCP 8.5, a pior das quatro imaginadas em 2014 pelo IPCC (Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas).

É um cenário extremo, que prevê o crescimento da população mundial para 12 bilhões em 2100 e um aumento de 10x no uso global de carvão. Isso dificilmente irá ocorrer: hoje mesmo as previsões mais pessimistas, como a da ONU, trabalham com um pico populacional de 10 bilhões. E o uso de carvão não irá crescer 10 vezes; na verdade, ele deve começar a cair (3) já a partir de 2024.

Fontes (1) “The emergence of heat and humidity too severe for human tolerance”. C Raymond e outros, 2020. (2) “How Climate Change May Make Some Places Too Hot to Live”. (3) “Coal 2023 Report”. IEA, 2023.