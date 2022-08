Cientistas dinamarqueses monitoraram o cérebro de ratos (1) e descobriram que ele “acorda”, com um aumento súbito da atividade neurológica, mais de 100 vezes enquanto o animal está dormindo (o que os ratos, ao contrário de nós, fazem durante o dia).

Isso acontece por causa da noradrenalina, um neurotransmissor relacionado ao estresse, cujo nível sobe e desce periodicamente ao longo do sono – quando ele aumenta, o cérebro acelera por um período bem curto, de no máximo 15 segundos.

Como é pouco tempo, o animal não chega a recobrar a consciência e despertar. Os cientistas acreditam que o fenômeno também ocorra em humanos.

