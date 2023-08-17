“Cérebro humano pode ‘ouvir’ o silêncio, diz estudo.” Não é bem assim…
A manchete correu o mundo. Mas o estudo no qual ela se baseia, na verdade, não diz isso. Entenda por quê.
O que a notícia dizia:
O silêncio é percebido pelo cérebro como se fosse um som, revela um teste realizado com mil pessoas nos EUA.
Qual é a verdade:
O tal estudo (1), publicado por três cientistas da Universidade Johns Hopkins, não prova isso; na verdade, nem sequer tentou fazê-lo.
Os voluntários ouviam gravações de pessoas falando, e tinham de estimar quantos segundos de silêncio havia entre elas.
O teste revelou que um trecho de silêncio contínuo parecia mais longo do que dois trechos separados (mesmo que ambos tivessem a mesma duração). Só isso.
O estudo não incluiu exames de monitoramento neurológico – e, portanto, não permite fazer qualquer afirmação sobre o suposto processamento do silêncio no cérebro.
Fonte 1. The perception of silence. RZ Goh e outros, 2023.