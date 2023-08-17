“Cérebro humano pode ‘ouvir’ o silêncio, diz estudo.” Não é bem assim…

O que a notícia dizia:

O silêncio é percebido pelo cérebro como se fosse um som, revela um teste realizado com mil pessoas nos EUA.

Qual é a verdade:

O tal estudo (1), publicado por três cientistas da Universidade Johns Hopkins, não prova isso; na verdade, nem sequer tentou fazê-lo.

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Os voluntários ouviam gravações de pessoas falando, e tinham de estimar quantos segundos de silêncio havia entre elas.

O teste revelou que um trecho de silêncio contínuo parecia mais longo do que dois trechos separados (mesmo que ambos tivessem a mesma duração). Só isso.

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O estudo não incluiu exames de monitoramento neurológico – e, portanto, não permite fazer qualquer afirmação sobre o suposto processamento do silêncio no cérebro.

Fonte 1. The perception of silence. RZ Goh e outros, 2023.

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