Cérebro pode ter ‘flashback’ antes da morte

Um canadense de 87 anos, portador de epilepsia, estava passando por um exame de eletroencefalograma (EEG) quando sofreu um ataque cardíaco e morreu.

Esse imprevisto permitiu que os médicos fizessem algo raríssimo: monitorar a atividade elétrica do cérebro de uma pessoa enquanto ela morre (o paciente tinha assinado um documento afirmando que, em caso de parada cardíaca, não deveria ser submetido a tentativas de ressuscitação).

Eles notaram algo intrigante. Nos últimos 30 segundos antes de o coração parar de bater, e por 30 segundos depois que ele parou, houve aumento da atividade cerebral nas regiões relacionadas à memória e aos sonhos (1), com a presença de ondas elétricas do tipo gama (com frequência entre 30 e 150 Hz). Segundo os cientistas, isso indica que o cérebro poderia estar “tocando” lembranças armazenadas ao longo da vida.

