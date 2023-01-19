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Ciência

“Cientistas criaram ‘buraco de minhoca’ em laboratório”. Não é bem assim…

E, ainda por cima, usando um computador quântico? A manchete correu o mundo - mas era boa demais para ser verdade.

Por Bruno Garattoni Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 19 jan 2023, 07h47
Fotografia abstrata.
 (Kristof Wesely/Wikimedia Commons)
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“Cientistas criaram ‘buraco de minhoca’ em laboratório”. Não é bem assim… Priorizar nos meus resultados Google

O que a notícia dizia:

Pesquisadores dos EUA usaram um computador quântico para fabricar um pequeno wormhole: uma estrutura hipotética, proposta por Albert Einstein, que funcionaria como uma espécie de portal conectando dois pontos distantes do espaço-tempo.

Qual é a verdade:

Os cientistas não criaram um buraco de minhoca. Nem mesmo tentaram isso. Eles fizeram algo totalmente diferente: geraram 9 qubits (bits quânticos), fizeram determinadas operações com eles (1), e afirmaram que o conjunto se comportou de forma matematicamente parecida (embora altamente simplificada) a um wormhole, caso o buraco de minhoca existisse.

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Ou seja: a coisa toda foi apenas uma simulação numérica; não aconteceu uma experiência física real.

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Fonte 1. Traversable wormhole dynamics on a quantum processor. D Jafferis e outros, 2022.

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TAGS:
Albert Einstein
Einstein
física
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