“Cientistas criaram ‘buraco de minhoca’ em laboratório”. Não é bem assim…

O que a notícia dizia:

Pesquisadores dos EUA usaram um computador quântico para fabricar um pequeno wormhole: uma estrutura hipotética, proposta por Albert Einstein, que funcionaria como uma espécie de portal conectando dois pontos distantes do espaço-tempo.

Qual é a verdade:

Os cientistas não criaram um buraco de minhoca. Nem mesmo tentaram isso. Eles fizeram algo totalmente diferente: geraram 9 qubits (bits quânticos), fizeram determinadas operações com eles (1), e afirmaram que o conjunto se comportou de forma matematicamente parecida (embora altamente simplificada) a um wormhole, caso o buraco de minhoca existisse.

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Ou seja: a coisa toda foi apenas uma simulação numérica; não aconteceu uma experiência física real.

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Fonte 1. Traversable wormhole dynamics on a quantum processor. D Jafferis e outros, 2022.