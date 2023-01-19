“Cientistas criaram ‘buraco de minhoca’ em laboratório”. Não é bem assim…
E, ainda por cima, usando um computador quântico? A manchete correu o mundo - mas era boa demais para ser verdade.
O que a notícia dizia:
Pesquisadores dos EUA usaram um computador quântico para fabricar um pequeno wormhole: uma estrutura hipotética, proposta por Albert Einstein, que funcionaria como uma espécie de portal conectando dois pontos distantes do espaço-tempo.
Qual é a verdade:
Os cientistas não criaram um buraco de minhoca. Nem mesmo tentaram isso. Eles fizeram algo totalmente diferente: geraram 9 qubits (bits quânticos), fizeram determinadas operações com eles (1), e afirmaram que o conjunto se comportou de forma matematicamente parecida (embora altamente simplificada) a um wormhole, caso o buraco de minhoca existisse.
Ou seja: a coisa toda foi apenas uma simulação numérica; não aconteceu uma experiência física real.
Fonte 1. Traversable wormhole dynamics on a quantum processor. D Jafferis e outros, 2022.