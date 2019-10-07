Avatar do usuário logado
Usuário
Assine Super
🔥 O preço caiu! Garanta Revista Impressa + Digital Premium pelo menor preço do ano. Aproveite!
Ciência

Cientistas elucidam a morte dos últimos mamutes

Os exemplares derradeiros pereceram confinados em uma ilha, entre a Rússia e o Alasca.

Por A.J. Oliveira 7 out 2019, 19h47 | Atualizado em 2 jul 2026, 17h08
Ilustrações de mamutes.
 (MARK GARLICK/SCIENCE PHOTO LIBRARY/Getty Images)
Continua após publicidade
Cientistas elucidam a morte dos últimos mamutes Priorizar nos meus resultados Google
Durante dezenas de milhares de anos, eles foram uma das espécies mais bem adaptadas e onipresentes da era do gelo. Entre 100 mil e 15 mil anos atrás, todo o hemisfério norte era o lar doce lar do mamute peludo — seu habitat se estendia da Espanha ao Alaska. Mas, em um curto período de tempo, tudo mudou e o animal gigante desapareceu da face da Terra por volta do ano 2000 antes de Cristo. Qual foi a causa do declínio tão drástico e repentino?

Uma equipe de pesquisadores da Finlândia, Alemanha e Rússia desenvolveu um estudo de grande abrangência justamente para entender o que está por trás do ocaso dos mamutes. Eles examinaram ossos e dentes do primo cabeludo do elefante com o intuito de reconstruir em detalhes como era o mundo no qual eles pereceram. As ossadas provinham de Yukon, no Canadá, do Alaska, do norte da Sibéria e da Ilha Wrangel, no nordeste da Rússia.

Continua após a publicidade

Esses restos mortais pertenceram a animais que viveram entre 40 mil e 4 mil anos atrás. Os cientistas avaliaram a presença de certos elementos químicos para investigar a evolução da dieta dos mamutes e identificar possíveis evidências de degradação ambiental onde viviam. De todos os espécimes, os da Ilha Wrangel apresentaram sinais de condições de vida mais estáveis e favoráveis. Foram eles, justamente, os últimos mamutes a andar sobre a Terra.

O isolamento desses bichos que tiveram uma sobrevida de sete milênios em comparação com os parentes continentais ocorreu devido ao aumento do nível do mar, que criou a ilha. Conforme constatou o estudo recente, os níveis dos isótopos de colágeno e de nitrogênio dos animais confinados manteve-se constante mesmo após o aquecimento do planeta que começou a se intensificar há 10 mil anos. Sinal de que levavam uma vida boa por ali.

Continua após a publicidade

Isso ficava ainda mais claro frente à situação dos mamutes de outros lugares. Tanto aqueles nativos das planícies da Rússia e da Ucrânia, mortos há 15 mil anos, quanto os moradores da Ilha de São Paulo, no Alaska, extintos há 5,6 mil anos, apresentavam desequilíbrios na composição dos isótopos. Sugere que enfrentaram mudanças profundas em seu habitat antes de morrerem. Os cientistas descobriram mutações nos mamutes de Wrangel.

Siga

Elas afetavam sobretudo o funcionamento da gordura no metabolismo, bem diferente dos ancestrais da Sibéria. “Isso reflete a tendência dos mamutes siberianos de depender das reservas de gordura para sobreviver aos invernos extremamente rigorosos da era do gelo, enquanto os mamutes de Wrangel, vivendo em condições mais amenas, não precisavam”, disse em comunicado Laura Arppe, da Universidade de Helsinki, que liderou a pesquisa.

Continua após a publicidade

No entanto, nem tudo eram flores na ilha perdida dos últimos mamutes. Os cientistas detectaram altos níveis de estrôncio e enxofre em suas ossadas — possível indício de que intemperismos mais intensos soltavam minerais das rochas e comprometiam a qualidade da água que bebiam. Pode ter sido uma das causas que levaram a espécie à extinção.

Se os mamutes isolados de Wrangel estavam relativamente saudáveis mesmo quando todos os seus parentes de outras terras já haviam perecido, a explicação mais provável para seu desaparecimento são fenômenos pontuais, como eventos climáticos rigorosos. Neve acima do normal pode ter encoberto o solo e impedido que achassem alimentos por períodos prolongados. E, ainda por cima, os humanos chegaram em seu pacato recanto.

Continua após a publicidade

Não se sabe se homens pré-históricos caçavam mamutes na ilha, mas o mais recente osso achado no local antecede poucos séculos o primeiro assentamento humano descoberto por arqueólogos. A hipótese de que, mesmo na remota Ilha Wrangel, teria havido dedo humano na extinção dos mamutes não pode ser descartada. O estudo mostra que, a princípio, o isolamento parece tê-los favorecido, mas no final das contas, grandes mamíferos estão particularmente suscetíveis à extinção quando confinados em pequenas populações.

Publicidade
TAGS:
Assine Abril

Superinteressante

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Guia do Estudante

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Veja

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Saúde

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Você RH

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Claudia

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Negócios

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Goread

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

VEJA + ESTADÃO DIGITAL

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Fundo escuro com texto BLACK FRIDAY repetido em cinza. À direita, um homem em capa da revista Veja, um celular e um notebook exibindo notícias automotivas, sugerindo ofertas digitais.
ECONOMIZE ATÉ 92% OFF

Digital Essencial

Enquanto você lê isso, o mundo muda — e quem tem Superinteressante Digital sai na frente.
Tenha acesso imediato a ciência, tecnologia, comportamento e curiosidades que vão turbinar sua mente e te deixar sempre atualizado.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 1,99/mês
ESQUENTA BLACK FRIDAY

Revista em Casa + Digital Premium

Superinteressante todo mês na sua casa, além de todos os benefícios do plano Digital Premium
De: R$ 29,99/mês
A partir de R$ 9,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).