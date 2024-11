Cientistas tentam determinar idade do maior crocodilo do mundo após sua morte

Cassius era uma celebridade no mundo dos fãs de répteis: o maior crocodilo conhecido. Ele media 5,48 m de comprimento e pesava mais de uma tonelada. O gigante faleceu no último dia 2, no parque Marineland Melanesia, na Austrália, onde vivia desde 1987.

Ele era cuidado pelo dono do parque, George Craig, que se aposentou no dia 5 de outubro. Sem a companhia de seu cuidador pela primeira vez em 37 anos, Cassius parou de comer e sua saúde começou a se deteriorar.

A sua morte foi atribuída à sua idade avançada – mas ninguém sabe exatamente quão avançada. Para o neto de Craig, Toody Scott, é evidente que o estresse da separação teve um papel importante no declínio de Cassius.

Em entrevista ao The Guardian e ao ABC News, ele disse que o seu avô compartilhava um vínculo muito próximo com o crocodilo, que ficava alegre só de ouvir o som do carrinho elétrico de Craig se aproximando.

Agora, pesquisadores estudam a anatomia de Cassius para tentar precisar sua idade. Para isso, os cientistas analisarão os anéis de crescimento no fêmur de Cassius, método semelhante ao de analisar os anéis do tronco de uma árvore.

Mas a interpretação desses anéis deve ser complexa – especialmente porque os crocodilos crescem durante a vida toda, e não apenas na infância e adolescência. Entre a sua captura, em 1984, e 2010, Cassius cresceu 15 centímetros.

Estima-se que ele tivesse entre 110 e 120 anos, pouco a menos do que o crocodilo mais velho do mundo, Henry, que tem 124 anos. No ano passado, o zoológico comemorou o 120º aniversário de Cassius, mas, ao LiveScience, eles admitiram que esse número era “apenas uma estimativa”. Na natureza, crocodilos-de-água-salgada vivem cerca de 70 anos.

Cassius foi levado para o cativeiro após reclamações de fazendeiros da região. “Como um predador do topo da cadeia alimentar, ele estava se metendo em todos os tipos de problemas, desde capturar e comer gado até atacar hélices de barcos.” diz o website do parque.

“Acredita-se que foi assim que ele adquiriu suas muitas cicatrizes de batalha, incluindo a perda da perna esquerda dianteira, parte do focinho e cerca de 15 cm da extremidade da cauda.”

É isso mesmo: Cassius poderia ser ainda maior, se ainda tivesse esses pedaços do focinho e da cauda. Apesar das dimensões monstruosas e da aparência pré-histórica, Cassius era conhecido pela doçura e pelo carinho especial com uma filhote, Xena.

Normalmente, os cuidadores retiram os ovos de crocodilo do ninho dentro dos recintos, para que os crocodilos machos não os comam. Mas na década de 1990, Craig acidentalmente deixou um para trás. “Ele eclodiu e, pela manhã, encontramos um pequeno crocodilo sentado na cabeça de Cassius”, disse Scott ao The Guardian.

A filhote foi chamada de Xena, e criada por Cassius durante catorze anos. No início, os cuidadores jogavam alimentos para os dois, mas logo deixaram a tarefa de distribuição dos alimentos com Cassius, um pai atencioso que guardava restinhos de carne na boca para a pequena. Scott afirma que esse tipo de comportamento nunca havia sido registrado entre crocodilos.

“Ele era mais do que apenas um crocodilo, era um membro querido de nossa família e trouxe alegria e companheirismo para seu melhor amigo, George, por mais de 37 anos.” disse o parque em um comunicado. Segundo Scott, o parque tem recebido mensagens de condolência e de admiradores de Cassius de todo o mundo – cujas lágrimas não são de crocodilo.

