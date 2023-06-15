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Ciência

Cientistas transformam fraldas descartáveis em concreto para casas

Técnica já foi usada para construir um imóvel - e promete resolver, de uma vez, dois grandes problemas ambientais

Por Bruno Garattoni Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 15 jun 2023, 15h33
Imagem de fraldas descartáveis.
 (FotoDuets/Getty Images)
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Cientistas transformam fraldas descartáveis em concreto para casas Priorizar nos meus resultados Google

Pesquisadores japoneses descobriram (1) que até 40% da areia utilizada para fazer concreto pode ser substituída por fraldas descartáveis, usando uma técnica que eles mesmos inventaram – e já foi testada na construção de uma casa.

O método pode resolver dois problemas de uma vez: o alto consumo de areia pelo setor de construção – a cada ano, a humanidade usa 50 bilhões de toneladas de areia, que já começa a faltar em alguns lugares (2) –, e o impacto ambiental das fraldas descartáveis, que são produzidas aos bilhões e vão parar em lixões ou acabam incineradas, poluindo a atmosfera.

Leia também: O futuro do plástico

Fontes 1. Application of non-degradable waste as building material for low-cost housing. S Zuraida e outros, 2023. 2. Sand and Sustainability: 10 Strategic Recommendations to Avert a Crisis. UN Environment Programme, 2022. 

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