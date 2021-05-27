Avatar do usuário logado
Usuário
Assine Super
⚡ Esquenta 10.10! Revista impressa com o MENOR PREÇO DO ANO! 🤑 Assine agora!
Ciência

Com terapia genética, cientistas restauram parcialmente a visão de homem cego

A partir da terapia optogenética, adicionou-se proteínas sensíveis à luz na retina do voluntário. É a primeira vez que uma recuperação parcial é bem-sucedida.

Por Luisa Costa 27 Maio 2021, 15h40 | Atualizado em 4 jun 2026, 15h36
Foto mostrando um zoom do rosto de um homem de olhos fechados.
 (Peter Finch/Getty Images)
Continua após publicidade
Com terapia genética, cientistas restauram parcialmente a visão de homem cego Priorizar nos meus resultados Google

Recentemente, uma equipe de cientistas conseguiu restaurar parcialmente a visão de um homem cego a partir de estimulação luminosa e da construção de proteínas que captam a luz em um de seus olhos. É a primeira vez em que a técnica, chamada de terapia optogenética, conseguiu alcançar a recuperação parcial funcional da visão.

O voluntário do estudo, publicado na última segunda (24) na revista Nature, é um homem de 58 anos que mora na França e ficou cego por conta de uma doença neurodegenerativa dos olhos, a retinite pigmentosa. Esta é uma doença que afeta os fotorreceptores, células responsáveis por captar a luz que chega aos nossos olhos. A perda delas pode levar à cegueira completa.

Quando as células fotorreceptoras captam a luz, elas enviam sinais elétricos para as células ganglionares, que identificam movimento e outros aspectos importantes. Estas, por sua vez, também enviam sinais ao nervo óptico, que leva todas as informações obtidas ao cérebro. 

Para consertar a ausência de fotorreceptores causada por doenças, José-Alain Sahel, autor principal do estudo, e outros cientistas têm utilizado a terapia optogenética para transformar células ganglionares, que normalmente não captam luz, em fotorreceptoras.

Siga
Continua após a publicidade

No estudo, os pesquisadores injetaram um vírus em um olho do voluntário. O vírus portava genes com as informações necessárias para fabricar proteínas sensíveis à luz âmbar – mais adequada ao delicado tecido da retina – nas células ganglionares. Eles também criaram um óculos de proteção capaz de transformar as informações visuais do mundo externo em luz âmbar, para que as células ganglionares pudessem identificá-las. Após receber a injeção, o voluntário treinou junto aos cientistas para usar o óculos e, assim, usou-o por sete meses.

Continua após a publicidade

O paciente relatou sinais de melhora em sua visão; os pesquisadores, então, realizaram mais uma sequência de treinamentos e testes. Em um primeiro momento, o voluntário tinha que perceber, localizar e tocar um livro e uma caixa de grampos. Ele teve sucesso com o objeto maior, encontrando-o em 92% das tentativas. Já a pequena caixa foi um teste mais desafiador: ela foi encontrada em 36% das vezes.

Continua após a publicidade

O voluntário realizou ainda outros exercícios, como contar quantos copos havia em uma mesa – em 63% das tentativas, ele conseguiu. Além disso, ele precisou indicar se um copo estava ou não em uma mesa enquanto o objeto era alternadamente colocado e retirado de lá. Nos testes, sua atividade cerebral era registrada a partir de um capacete de eletrodos.

Continua após a publicidade

Depois dos resultados positivos, os pesquisadores querem continuar a estudar a terapia optogenética. A ideia é que, a partir do desenvolvimento de mais pesquisas e testes, a técnica possa oferecer tratamentos eficazes para a cegueira.

Mas calma: é algo que vai demorar a ser oferecido. Por ora, os pesquisadores estão recorrendo a outros voluntários para treiná-los, testar doses mais altas do vírus e atualizar os óculos de proteção. “Esses resultados não são um ponto final para os anos de estudo, mas constituem um marco importante” afirmou Sahel ao New York Times.

Publicidade
TAGS:
CEGUEIRA
Genética
luz
Retina
Saúde
terapia genética
visão
Assine Abril

Superinteressante

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

ESQUENTA 10.10

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

Guia do Estudante

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 2,99/mês

ESQUENTA 10.10

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 2,99/mês

Veja

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

ESQUENTA 10.10

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

Veja Saúde

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

ESQUENTA 10.10

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

Você RH

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

ESQUENTA 10.10

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

Quatro Rodas

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

ESQUENTA 10.10

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

Claudia

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

ESQUENTA 10.10

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

Veja Negócios

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

ESQUENTA 10.10

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 1,99/mês

ESQUENTA 10.10

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 1,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Goread

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 9,90/mês

ESQUENTA 10.10

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

VEJA + ESTADÃO DIGITAL

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA
Domine o fato. Confie na fonte.

15 marcas que você confia. Uma assinatura que vale por todas

ECONOMIZE ATÉ 87% OFF

Digital Essencial

Enquanto você lê isso, o mundo muda — e quem tem Superinteressante Digital sai na frente.
Tenha acesso imediato a ciência, tecnologia, comportamento e curiosidades que vão turbinar sua mente e te deixar sempre atualizado.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 1,99/mês
ESQUENTA 10.10

Revista em Casa + Digital Premium

Superinteressante todo mês na sua casa, além de todos os benefícios do plano Digital Premium
De: R$ 29,99/mês
A partir de R$ 9,90/mês

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).