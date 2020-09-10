Avatar do usuário logado
Usuário
Assine Super
🔥 Esquenta Black Friday com PREÇO BAIXO! Assine Revista Impressa + Digital Premium e aproveite! 🤑
Ciência

Como as formigas detectam doce em cima da mesa? É pelo cheiro?

As operárias disparam em várias direções. A primeira a encontrar comida cria uma trilha para guiar as demais.

Por Bruno Vaiano Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 10 set 2020, 14h12 | Atualizado em 4 jun 2026, 15h28
SI_419_Oraculo_Formigas
 (Artur Debat/Getty Images)
Continua após publicidade
Como as formigas detectam doce em cima da mesa? É pelo cheiro? Priorizar nos meus resultados Google

Na hora da refeição – que pode ser noturna ou diurna, os hábitos variam entre as 11,5 mil espécies de formigas –, as operárias disparam em diversas direções.

O primeiro encontro com o alimento é na base da tentativa e erro. Como há vários insetos explorando o cômodo, é quase certo que um deles vai tropeçar no chocolate que você deixou aberto – ou em uma flor de néctar adocicado, ou em um cupinzeiro, no caso de formigas que comem cupins.

Os cheiros dessas guloseimas ajudam, é claro. A formiga que faz a descoberta volta para a colônia raspando o abdômen no chão – o que deixa um rastro de feromônios (as moléculas que esses bichinhos usam para transmitir recados bioquímicos).

“As fontes de açúcar normalmente têm localização fixa”, explica Paulo S. Oliveira, do Departamento de Biologia Animal da Unicamp. “Uma planta que está sempre lá, por exemplo. Uma vez que a formiga encontra, memoriza. Se uma pessoa deixa sempre restos de comida em um lugar, o inseto volta ali todos os dias. O primeiro encontro é casual. Depois, elas usam as mesmas trilhas bem-sucedidas do dia anterior.”

Siga
Continua após a publicidade

Trilhas? Sim. Chegando lá, a pioneira dá uma “coçadinha” nas antenas de suas colegas para informar que há uma trilha. As colegas farejam o feromônio de volta até o chocolate, formando uma fila. No caminho, deixam mais feromônio para reforçar o rastro. Conforme a fila circula, o rastro fica cada vez mais preciso.

Continua após a publicidade

Em sua autobiografia “Só pode ser brincadeira, Sr. Feynman”, o prêmio Nobel Richard Feynman conta que certa vez, entediado em um final de semana, resolveu fazer um experimento com formigas na banheira. Colocou um punhado de açúcar perto da torneira e esperou até que a primeira formiga o encontrasse.

Depois, conforme mais formigas chegavam, atraídas pela trilha deixada pela formiga original, ele traçava com um lápis de cor o caminho que elas faziam. Feynman percebeu que, com o passar do tempo, as formigas evitavam os trechos em que a trilha fica sinuosa, tornando-a cada vez mais objetiva.

Continua após a publicidade

Fascinado, Feynman plantou um punhado de açúcar em um cantinho da cozinha, e conseguiu mudar a rota dos insetos para que eles parassem de atacar seu armário de doces. Talvez você possa tentar isso em casa.

Pergunta de @rodrigosilvasoares, via Instagram.

Publicidade
TAGS:
Biologia
formigas
Assine Abril

Superinteressante

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Guia do Estudante

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 2,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 2,99/mês

Veja

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Veja Saúde

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Você RH

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,10/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,10/mês

Quatro Rodas

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Claudia

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Veja Negócios

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Goread

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

VEJA + ESTADÃO DIGITAL

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Capa da revista Veja, um celular e um notebook exibindo conteúdo digital, sobre fundo escuro com o texto BLACKFRIDAY repetidoBanner de Black Friday com fundo roxo e preto, exibindo a palavra BLACKFRIDAY repetida. À direita, um laptop prateado com uma imagem de carro na tela, um smartphone com um site de notícias e uma revista Veja aberta com uma foto de comida.
ECONOMIZE ATÉ 87% OFF

Digital Essencial

Enquanto você lê isso, o mundo muda — e quem tem Superinteressante Digital sai na frente.
Tenha acesso imediato a ciência, tecnologia, comportamento e curiosidades que vão turbinar sua mente e te deixar sempre atualizado.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 1,99/mês
ESQUENTA BLACK FRIDAY

Revista em Casa + Digital Premium

Superinteressante todo mês na sua casa, além de todos os benefícios do plano Digital Premium
De: R$ 29,99/mês
A partir de R$ 9,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).