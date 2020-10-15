Avatar do usuário logado
Usuário
Assine Super
🔥 Esquenta Black Friday com PREÇO BAIXO! Assine Revista Impressa + Digital Premium e aproveite! 🤑
Ciência

Como pontes de cordas podem salvar o primata mais raro do mundo da extinção

Só há 30 gibões-de-hainan vivos no mundo, e cientistas vem se esforçando para salvar a espécie. A sua mais nova estratégia é simples, barata – e eficaz.

Por Bruno Carbinatto 15 out 2020, 21h34 | Atualizado em 4 jun 2026, 15h29
Como pontes de cordas podem salvar primata da extinção
 (KADOORIE FARM AND BOTANIC GARDEN/Reprodução)
Continua após publicidade
Como pontes de cordas podem salvar o primata mais raro do mundo da extinção Priorizar nos meus resultados Google

Para os gibões, primatas que habitam o sul da Ásia, escalar e viver nas copas das árvores é tão natural quanto caminhar para os humanos. Mas a simples missão de se deslocar de um ponto ao outro pode virar um desafio quando há lacunas abertas no meio de florestas em que simplesmente não há árvores. Talvez isso fosse apenas um detalhe, se não fosse por um problema: só há 30 gibões-de-hainan (Nomascus hainan) vivos em todo o mundo. É a espécie de primata mais rara e ameaçada do mundo.

Na tentativa de salvá-los, cientistas criaram um novo método para ajudar os gibões-de-hainan a se locomover. E ele não é nada complicado ou caro: consiste apenas em amarrar cordas entre árvores distantes, criando uma ponte entre florestas isoladas.

Todos os 30 gibões-de-hainan existentes vivem na Reserva Natural Nacional Bawangling, na ilha de Hainan, China. Apesar de atualmente preservada, as florestas da região possuem lacunas entre si, seja por clareiras naturais, desastres climáticos (como um tufão que atingiu o local em 2014) ou por resquícios de desmatamento do passado. Os gibões, por sua vez, não gostam de se aventurar por terra firme, e a maioria passa quase toda a vida nos galhos das árvores, saltando entre elas. Os machos adultos conseguem saltar distâncias maiores e vencer obstáculos desafiadores, mas as fêmeas e os filhotes geralmente vivem isolados quando há trechos sem árvores para se locomover.

Limitações no ambiente de deslocamento, por sua vez, restringem as opções de se conseguir comida e até de achar um parceiro sexual – dois fatores essenciais para se manter uma espécie que têm apenas três dezenas de representantes. Por isso, cientistas de Hong Kong responsáveis pela conservação dos gibões querem reflorestar toda a região com fartura de árvores.

Siga
Continua após a publicidade

Mas isso é um objetivo a longo prazo. Até lá, eles tiveram outra ideia: amarrar cordas entre trechos distantes das florestas, separados por lacunas sem árvores, para permitir que os primatas se locomovam. A estrutura de locomoção construída se estende por mais de 15 metros e é formada por várias cordas, uma próxima da outra.

Pode parecer uma ideia boba ou até óbvia, mas não é tão simples assim. Alguns primatas simplesmente nunca se acostumam com construções artificias, como pontes feitas de cordas, e por isso ninguém sabia se os gibões as atravessariam. De fato, demorou seis meses até que os primatas começassem a experimentar a nova conexão – mas deu certo.

Continua após a publicidade

Os cientistas filmaram e fotografaram 52 situações em que gibões cruzaram as pontes. Na maioria das vezes, os primatas andavam sobre uma das cordas enquanto apoiavam as mãos em outra. Em algumas ocasiões, eles apenas se penduravam com os braços em uma das cordas, ou se agarravam com os quatros membros a ela, como um bicho-preguiça faz. O mais ousado deles foi avistado atravessando andando, como em uma corda-bamba.

No passado, estratégias parecidas foram usadas para ajudar outros animais a se locomover por florestas com lacunas, como orangotangos e lóris (um outro tipo de primata). No estudo descrevendo sua intervenção, a equipe sugere que o uso dessas pontes é uma solução bastante viável para ajudar espécies que vivem em áreas de florestas fragmentadas, desde que seja aplicada juntamente à reflorestação.

Continua após a publicidade

Existem 20 espécies de gibão no mundo, e todas estão ameaçadas em algum grau, devido à caça, desmatamento e tráfico de animais. No caso dos gibões-de-hainan, a situação é urgente, mas há esperanças: em 2003, só havia 13 desses animais vivendo na ilha chinesa. Agora, graças à ciência e aos esforços dos grupos de conservação, esse número subiu para 30, e espera-se que continue aumentando.

 

Publicidade
TAGS:
China
CONSERVAÇÃO
macaco
Meio Ambiente
Assine Abril

Superinteressante

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Guia do Estudante

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 2,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 2,99/mês

Veja

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Veja Saúde

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Você RH

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,10/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,10/mês

Quatro Rodas

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Claudia

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Veja Negócios

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Goread

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

VEJA + ESTADÃO DIGITAL

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Capa da revista Veja, um celular e um notebook exibindo conteúdo digital, sobre fundo escuro com o texto BLACKFRIDAY repetidoBanner de Black Friday com fundo roxo e preto, exibindo a palavra BLACKFRIDAY repetida. À direita, um laptop prateado com uma imagem de carro na tela, um smartphone com um site de notícias e uma revista Veja aberta com uma foto de comida.
ECONOMIZE ATÉ 87% OFF

Digital Essencial

Enquanto você lê isso, o mundo muda — e quem tem Superinteressante Digital sai na frente.
Tenha acesso imediato a ciência, tecnologia, comportamento e curiosidades que vão turbinar sua mente e te deixar sempre atualizado.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 1,99/mês
ESQUENTA BLACK FRIDAY

Revista em Casa + Digital Premium

Superinteressante todo mês na sua casa, além de todos os benefícios do plano Digital Premium
De: R$ 29,99/mês
A partir de R$ 9,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).