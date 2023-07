Existe uma coisa chamada dendrocronologia, que consiste em analisar os anéis de uma árvore para determinar a sua idade. Para fazer isso com plantas vivas, cientistas usam uma espécie de saca-rolhas para tirar um pedaço do raio do tronco – então eles contam os anéis e sabem quantos anos a árvore tem.

Um grupo de cientistas fez uma coisa parecida no lago Crawford, no Canadá. Eles arrancaram uma faixa de lama do fundo do lago e a usaram para propôr uma nova era geológica, marcada pelo impacto da nossa espécie no planeta: o Antropoceno.

Uma época geológica é marcada por uma mudança em escala planetária – a que iniciou o Holoceno, nossa época atual, foi a última Era do Gelo, mais de 11 mil anos atrás. A torre de lama no Canadá ajuda a mostrar exatamente quando as atividades humanas começaram a alterar o planeta.

A cada ano, partículas se juntam no fundo do lago criando camadas de sedimentos que, assim como as árvores, podem ser analisadas. Segundo os cientistas, a partir de determinada camada era possível identificar o plutônio dos testes de bombas atômicas, e partículas da queima de combustíveis fósseis.

Os feixes de lama com traços de poluição no fundo de um lago em uma reserva ambiental no Canadá são testemunha do impacto humano na estrutura do planeta.

A proposta vai ser feita para o restante da organização de pesquisa responsável, o Anthropocene Working Group (Grupo de Trabalho pelo Antropoceno). Se aprovada, ela tem que passar pela validação de outras duas instituições e só depois disso poderemos afirmar com certeza que estamos em uma nova época geológica.

