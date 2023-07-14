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Ciência

Como um lago contaminado no Canadá pode marcar o início de uma nova era geológica

Os sedimentos no fundo do lago contam a história de sua contaminação, que começou a ficar preocupante a partir de 1950. Segundo os pesquisadores, esse seria o início do "Antropoceno".

Por Leo Caparroz 14 jul 2023, 19h01 | Atualizado em 14 jul 2023, 19h09
Foto do lado Crawford.
 (CC BY-SA 3.0/Reprodução)
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Como um lago contaminado no Canadá pode marcar o início de uma nova era geológica Priorizar nos meus resultados Google

Existe uma coisa chamada dendrocronologia, que consiste em analisar os anéis de uma árvore para determinar a sua idade. Para fazer isso com plantas vivas, cientistas usam uma espécie de saca-rolhas para tirar um pedaço do raio do tronco – então eles contam os anéis e sabem quantos anos a árvore tem.

Um grupo de cientistas fez uma coisa parecida no lago Crawford, no Canadá. Eles arrancaram uma faixa de lama do fundo do lago e a usaram para propôr uma nova era geológica, marcada pelo impacto da nossa espécie no planeta: o Antropoceno.

Uma época geológica é marcada por uma mudança em escala planetária – a que iniciou o Holoceno, nossa época atual, foi a última Era do Gelo, mais de 11 mil anos atrás. A torre de lama no Canadá ajuda a mostrar exatamente quando as atividades humanas começaram a alterar o planeta.

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A cada ano, partículas se juntam no fundo do lago criando camadas de sedimentos que, assim como as árvores, podem ser analisadas. Segundo os cientistas, a partir de determinada camada era possível identificar o plutônio dos testes de bombas atômicas, e partículas da queima de combustíveis fósseis.

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Os feixes de lama com traços de poluição no fundo de um lago em uma reserva ambiental no Canadá são testemunha do impacto humano na estrutura do planeta.

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A proposta vai ser feita para o restante da organização de pesquisa responsável, o Anthropocene Working Group (Grupo de Trabalho pelo Antropoceno). Se aprovada, ela tem que passar pela validação de outras duas instituições e só depois disso poderemos afirmar com certeza que estamos em uma nova época geológica.

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