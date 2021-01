O Instituto Butantan divulgou nesta terça-feira (12) dados sobre a eficácia geral da Coronavac, vacina contra Covid-19 que desenvolve em parceria com o laboratório chinês Sinovac. De acordo com testes feitos no país, o imunizante tem eficácia de 50,38%.

Apesar de mais baixa que o percentual de vacinas como as da Pfizer (95%), Moderna (94,1%) e Astrazeneca (70%), a taxa de imunização é superior aos 50% recomendados pela OMS (Organização Mundial da Saúde). Trata-se, portanto, de uma vacina segura.

O que chama atenção, no entanto, é o fato de o percentual ser diferente do divulgado na última semana (78%), bem como da taxa de imunidade que a Coronavac registrou em outros países – 91% na Turquia e 63,5% na Indonésia.

Em entrevista coletiva do dia 7 de janeiro, o Instituto Butantan afirmou que o imunizante protegeu em 78% dos casos leves de Covid-19 – e em 100% dos casos graves. O valor indica que, em um grupo hipotético de 100 pessoas vacinadas, 22 teriam casos moderados, e que nenhuma teria casos graves ou morreria de Covid-19.

Algo reiterado pela comunidade científica, no entanto, é que os números anunciados não contavam a história inteira. Isso porque a forma como dados relativos à eficácia de uma vacina é divulgada ao público costuma ser outra.

Em vez de dizer a porcentagem das pessoas imunizadas separando-as pelo grau de severidade da doença, laboratórios que divulgaram dados sobre suas vacinas observaram o número total de pessoas contaminadas nos dois grupos – o dos que receberam a vacina e o dos que não foram imunizados.



Foi o que fez a farmacêutica Pfizer, por exemplo, quando anunciou seus resultados em novembro. O estudo de Fase 3 do imunizante envolveu 42 mil pessoas (metade recebeu a vacina, e a outra metade recebeu o placebo). Desse total, 170 pessoas ficaram doentes: 162 não foram vacinadas e só 8 haviam recebido a vacina. Esses números indicam que, se ninguém tivesse sido vacinado, o total de contaminados deveria ser de 162 em cada grupo. Por tabela, a vacina evitou que 154 pessoas do segundo grupo pegassem a doença. Daí vem os 95% de eficiência em proteger contra o novo coronavírus.

Os números relativos a eficácia geral da Coronavac foram melhor detalhados na coletiva de imprensa desta terça-feira, 12. A diferença na taxa de eficácia pode ser explicada pela quantidade de casos analisados.

Em vez de olhar apenas para o número de casos moderados e graves, o novo percentual, de 50,4%, diz respeito também a incidência de casos muito leves da doença. Com casos ‘muito leves’ você pode entender pacientes que tiveram um único sintoma de Covid-19 por mais de dois dias, e que testaram positivo para o novo coronavírus.

De um total de 9.242 voluntários, 4.653 receberam a vacina e o restante, 4.599 participantes, não foram imunizados (o chamado grupo placebo). Das 252 pessoas que pegaram Covid-19 no decorrer do estudo, 167 estavam no grupo dos não vacinados, enquanto 85 receberam doses da Coronavac. Essa proporção implica dizer que há uma chance de 50,38% de que alguém imunizado com a Coronavac fique livre de qualquer sintoma da Covid-19.

O anúncio de eficácia anterior considerava um número bem menor de casos. Em vez de 252 contaminados, o grupo dos que tiveram sintomas moderados era de apenas 38. 31 desses pacientes eram do grupo placebo – e só 7 faziam parte dos vacinados.

É daí vem os 78% de eficácia em prevenir casos moderados da doença, número que, como sustentado pela comunidade científica desde o primeiro anúncio, representa um recorte do estudo – e, portanto, não pode ser considerado para medir a imunidade de toda a população.