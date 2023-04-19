Enzima consegue extrair eletricidade do ar

O ar, como você deve se lembrar das aulas na escola, é composto por 78% de nitrogênio, 21% de oxigênio e 1% de outros gases. Nessa categoria “outros” há várias coisas, como CO2, neônio e hidrogênio – ele representa aproximadamente 0,00005% do ar que respiramos.

É uma quantidade minúscula, mas suficiente para várias espécies de bactéria, que conseguem extrair energia dele para sobreviver. Agora, cientistas australianos descobriram como elas fazem isso: usando uma enzima, que foi batizada de Huc e gera eletricidade a partir do hidrogênio (1).

Ela combina o hidrogênio com o oxigênio presente no ar, numa reação química que libera elétrons. A enzima é extremamente estável: pode ser congelada, ou aquecida a até 80 graus, e mesmo assim mantém sua capacidade de produzir energia.

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Acredita-se que ela seja uma adaptação evolutiva de algumas bactérias, para que elas consigam sobreviver em ambientes inóspitos, sem acesso a nutrientes. Os autores do estudo pretendem desenvolver um método para produzir a Huc em grande escala – segundo eles, a enzima poderia ser utilizada para gerar energia em gadgets portáteis.

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Fonte 1. Structural basis for bacterial energy extraction from atmospheric hydrogen. R Grinter e outros, 2023.