Espécie de lagarto usa bolha nas narinas para respirar debaixo d’água

Os anolis aquáticos são lagartos típicos da América Central e do Sul. Do tamanho de um lápis, eles mergulham nos riachos para fugir de predadores. Agora, pesquisadores descobriram como esses répteis conseguem respirar debaixo d’água: com uma bolha que se forma em suas narinas. Um mini tanque de oxigênio.

Esses lagartos vivem em pedras e plantas perto de riachos e cachoeiras. Na floresta, eles podem ser presas de pássaros, cobras e outros lagartos maiores. O risco constante de virar comida fez com que os anolis desenvolvessem várias técnicas para escapar. Eles podem se camuflar entre as folhas e rochas ou fugir para um abrigo. Quando nada disso dá certo, os animais pulam para a água e se mantém submersos até o predador ir embora.

Os cientistas já tinham visto os anolis aquáticos com bolhas nas narinas, mas não sabiam se elas realmente ajudavam eles a respirar debaixo da água. Agora eles descobriram que sim: os répteis conseguem ficar submersos por até 20 minutos com a bolha de ar. A descoberta foi descrita na Biology Letters.

Como funciona?

Quando estão mergulhando, os anolis aquáticos expiram o ar para produzir a bolha que cobre suas narinas. Algumas bolhas pequenas formam naturalmente na pele hidrofóbica (ou seja, que não absorve água) do lagarto. Elas se juntam à bolha maior, aumentando a quantidade de oxigênio que eles têm para respirar debaixo d’água.

Para entender se a capacidade de respirar debaixo da água por tanto tempo era causada pela bolha, a cientista Lindsey Swierk cronometrou quanto tempo os animais ficaram submersos em dois casos diferentes. Em um dos experimentos, os lagartos estavam com a pele normal. No outro, a bióloga aplicou hidratante na pele dos anolis. A substância impedia as bolhas pequenas de se formar.

Sem o hidratante, os lagartos ficaram mais tempo debaixo da água – 32% mais do que quando as bolhas não se formavam regularmente. No estudo, eles passaram pouco tempo submersos, mas na natureza podem passar até 20 minutos.

Compartilhe essa matéria via: WhatsAPP Telegram