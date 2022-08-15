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Ciência

Esponjas do mar podem espirrar como forma de autolimpeza

Esses animais precisam de um fluxo constante de água em seu corpo para se alimentar - e o mecanismo pode evitar que seu sistema de filtro interno fique sobrecarregado; veja vídeo

Por Luisa Costa 15 ago 2022, 17h03 | Atualizado em 4 jun 2026, 15h45
Captura de tela de frame de vídeo que mostra a respiração da esponja.
 (Kornder et al., Current Biology, 2022/Divulgação)
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Esponjas do mar podem espirrar como forma de autolimpeza Priorizar nos meus resultados Google

Espirros não são exclusividade humana – nem de quem possui um nariz. Esponjas do mar, um dos organismos multicelulares mais antigos existentes, apresentam um comportamento parecido para se livrarem de resíduos indesejados.

É o que defendem os autores de um novo estudo, publicado na revista científica Current Biology. Eles registraram o “espirro” na esponja Aplysina archeri, do Caribe, e em uma espécie do gênero Chelonaplysilla, no Indo-Pacífico. Confira o vídeo:

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As esponjas não têm sistema digestório, nervoso ou circulatório. A maioria delas precisa manter um fluxo constante de água em seu corpo para conseguir oxigênio e alimento. Esses animais aspiram e liberam água a partir de diferentes aberturas na sua superfície, e assim coletam matéria orgânica presente ao seu redor.

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Se há muito material flutuando em volta da esponja, seu sistema de filtro interno pode ficar sobrecarregado e entupir. E os “espirros” poderiam evitar isso.

Não seriam, claro, como os nossos espirros. “Um espirro de esponja leva cerca de meia hora para ser concluído. Mas tanto este quanto o espirro humano existem como um mecanismo de descarte de resíduos”, explica Jasper de Goeij, biólogo marinho da Universidade de Amsterdã (Holanda), em comunicado.

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Os espirros seriam contrações periódicas da superfície da esponja. A partir deles, ela impulsionaria um muco cheio de resíduos sólidos na direção oposta do seu fluxo interno de água – e lançaria esse material na água ao seu redor.

E o que é lixo para uns, pode ser uma refeição para peixes e outros animais, segundo os pesquisadores observaram. “Existe alguma matéria orgânica na água ao redor do recife de coral [do qual a esponja faz parte], mas a maior parte não está concentrada o suficiente para outros animais comerem. As esponjas transformariam esse material em muco comestível”, disse Niklas Kornder, autor principal do estudo, também da Universidade de Amsterdã.

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Ainda há muitas questões em aberto sobre esse possível mecanismo de limpeza das esponjas. Os cientistas querem entender melhor, por exemplo, os caminhos pelos quais o muco se move na superfície na esponja antes de se acumular.

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