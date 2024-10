Os camundongos da cultura pop são fascinados por queijo. Mas isso só acontece na ficção, mesmo: na vida real, eles costumam preferir frutas e cereais, comendo queijo só como última opção.

Agora, cientistas australianos descobriram que os roedores nativos do país têm hábitos de dieta peculiares. Eles gostam mesmo é de néctar, a substância aquosa e açucarada que as plantas secretam e possui um papel importante no processo de polinização.

As banksias, plantas típicas da Austrália, têm espigas coloridas com flores na ponta. Esse gênero inclui 170 espécies, que podem variar desde arbustos até árvores de 30 metros de altura. Até então, se imaginava que elas eram polinizadas só por pássaros do tipo melifagídeos (o nome significa comedores de mel, mas eles gostam mesmo de néctar de flores) ou por marsupiais pequenininhos conhecidos como gambá-do-mel.

Agora, um time de cientistas da Universidade La Trobe, da Austrália, descobriu que há outra espécie polinizando essas flores: os ratinhos noodji, levemente maiores que os camundongos comuns, também chamados de native ash-grey mouses (ratos nativos cinzas-cinzentos, fazendo referência à cor e aos restos de algo queimado, já que no português usamos a mesma palavra para falar dessas duas coisas).

O estudo dos camundongos polinizadores foi publicado no periódico Botanical Journal of the Linnean Society, mostrando que eles ajudam na polinização e sobrevivência de algumas espécies incomuns de flores banksias.

Principais polinizadores

Câmeras com sensores de movimento pegaram os noodjis no flagra, tomando néctar das flores banksias. Quando vão beber o néctar, eles ficam cheios de pólen, levando-o de flor em flor e participando, assim, do processo de polinização das plantas.

Roedores que participam da polinização são relativamente comuns na África, mas essa é a primeira vez que essa interação é observada na Austrália. A dica para começar o estudo foi que algumas espécies de banksias têm um cheiro almiscarado, o que pode sugerir que elas evoluíram para serem percebidas por mamíferos procurando comida.

O estudo foi realizado na região de Lesueur, no oeste da Austrália. Os pássaros melifagídeos visitavam todos os tipos de flores, enquanto os mamíferos preferiam as que tinham cores menos vibrantes e cheiros mais intensos. Em uma das espécies examinadas no estudo, a Banksia subulata, os camundongos eram os principais polinizadores da planta.

