O camundongo do vídeo não é o único: conheça outros bichos que amam organização

Você provavelmente deve ter visto na internet nos últimos dias o vídeo de um camundongo extremamente organizado. O vídeo, que viralizou, mostra o pequeno roedor pegando prendedores de roupas, parafusos, e porcas e as colocando em uma bandeja.

Em 2019, outro pequeno roedor foi flagrado limpando a bagunça de humanos. O animal também estocava pregos, parafusos e pedaços de corrente dentro de uma caixa. Essas práticas inusitadas deixaram orgulhosos os Sheldons mundo afora, mas levantou outro questionamento: Esse tipo de comportamento é normal?

Bom, apesar da crença popular (que filme Ratatouille bravamente tentou desmascarar, rs) roedores como ratos e camundongos são na verdade animais bastante higiênicos. Eles passam grande parte do tempo se limpando com as patas e a língua, e até mesmo preferem deixar as áreas do “banheiro” separadas em suas gaiolas.

Mas isso não necessariamente significa que o camundongo do vídeo estava organizando os objetos por se incomodar com a grande bagunça do local. Segundo pesquisadores, o mais provável é que esse seja um comportamento de construção de ninho.

“Seria interessante saber se este rato é macho ou fêmea. Machos e fêmeas constroem ninhos para se aquecerem, e fêmeas, especificamente, constroem ninhos para criar seus filhotes durante a gravidez. Dada a baixa temperatura no vídeo, suspeito que seja o primeiro caso”, disse ao The Guardian Jonny Kohl, pesquisador do comportamento de ratos no Instituto Francis Crick, em Londres.

De qualquer forma, o comportamento do Camundongo Arrumado Galês, como foi batizado, não é algo tão incomum assim no reino animal. Veja abaixo cinco outros animais que dariam inveja a qualquer mãe que entra no quarto do filho.

Formigas, Abelhas e Cupins

Esses insetos, que exibem um grau espetacular de organização social, costumam se livrar dos corpos dos animais mortos em suas colônias. Para evitar a contaminação dos outros animais do ninho com possíveis doenças, eles enterram ou jogam para fora os cadáveres dos companheiros mortos.

Serpentes

Uma espécie conhecida popularmente como cascavel do Pacífico Norte (nome científico Crotalus enyo) possui um comportamento de limpeza dos arredores bastante interessante. Ela costuma afastar a vegetação dos locais em que gosta de caçar. A ideia é que, ao manter o ambiente livre e desimpedido, ela melhora a precisão dos seus ataques e evita que as presas se escondam ou se camuflem.

Peixes

O peixe Garibaldi (Hypsypops rubicundus), é um animal bastante territorialista, e tem o costume de deixar as áreas em que constrói seus ninhos bastante limpas. Para isso, os membros dessa espécie costumam tirar estrelas e ouriços do mar que vivem no local, e dão uma podada nas algas maiores.

Aves

As aves do grupo dos pássaros canoros (os passarinhos que cantam), também costumam ser bastante rígidas quando o assunto é arrumar a “casa”. Eles jogam fora do ninho as fezes dos filhotes, restos de comida e até filhotes mortos. Tudo isso para diminuir o risco de infecção com doenças e evitar o mau cheiro, que pode atrair a atenção indevida de predadores.

