Este fungo cresce mais quando escuta música

Há quem trabalhe melhor ouvindo música, sons da natureza ou lo-fi. E quem nunca colocou uma playlist de rock para malhar? Aparentemente, o efeito energizante dos sons funciona também para fungos.

Cientistas descobriram que, ao serem expostos ruído branco – um tipo de som discreto e monótono, que para muitas pessoas é considerado calmante –, fungos da espécie Trichoderma harzianum cresceram mais rápido do que seus primos que não ouviram a faixa.

A descoberta foi publicada no periódico científico Biology Letters. Pesquisadores da Universidade Flinders, na Austrália, expuseram o fungo a uma faixa monótona numa frequência específica por trinta minutos diariamente, durante cinco dias, e observaram o que acontecia com eles. Os resultados mostraram um crescimento maior de biomassa do que os do grupo controle, sem ruído. Além disso, o grupo da música produzia mais esporos.

No final do experimento, os fungos ouvintes de música tinham uma biomassa 1,7 vezes maior que os que não foram expostos ao estímulo.

Não se sabe exatamente como o fenômeno ocorre, nem por quê.

Fungos, é claro, não escutam de verdade: não possuem ouvidos para captar sons e muito menos cérebro para processá-los. Mas o estudo indica que, de alguma forma, o estímulo afeta o crescimento desses seres. Afinal, som nada mais é do que ondas, assim como a luz. As vibrações acústicas podem ter um efeito mecânico nesses seres.

Os pesquisadores suspeitam que as ondas sonoras podem estar acionando receptores nos fungos, criando sinais que ativam processos biológicos ligados ao crescimento dos organismos. Isso, porém, é apenas uma hipótese.

De qualquer forma, nem é a primeira vez que cientistas descobriram que o som pode ser um estímulo importante para seres vivos. Em 2020, pesquisadores descobriram que o ruído de geladeiras favorece o crescimento do fungo Botrytis, um mofo que mata vegetais e frutas. E os sons também parecem ter efeito semelhante em populações da bactéria E.Coli.

O Trichoderma harzianum não foi escolhido à toa. Ele é um fungo presente no solo que coloniza as raízes de plantas e ajuda-as a crescer, tendo um efeito benéfico na agricultura. Dessa forma, descobrir maneiras de aprimorar seu cultivo pode ter desdobramentos práticos no futuro. Isso, porém, está ainda distante: o efeito benéfico das ondas sonoras no crescimento dos fungos só foi observado em laboratório por enquanto.

