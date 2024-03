Pesquisadores da Universidade de Portsmouth, no Reino Unido, descobriram que aquelas clássicas mensagens ameaçadoras de aviso contra a pirataria, podem, na verdade, estimular as pessoas a piratear. Mais especificamente, os homens.

Na pesquisa, foi definida pirataria como o ato de baixar conteúdo digital por meios não autorizados. Enquanto que as mulheres tendem geralmente a responder de forma propositiva as mensagens anti-pirataria (não fazendo o download de nada), os homens, por outro lado, baixavam ainda mais.

Para Kate Whitman, economista comportamental da Universidade de Portsmouth e uma das autoras do estudo, esse já era um comportamento esperado.

“Já sabemos que existem muitas diferenças de gênero na pirataria, já que os homens tendem a piratear mais do que as mulheres – eles acham que é mais aceitável e de baixo risco. O que queríamos examinar nesta pesquisa é se as mensagens para combater a pirataria tinham um efeito diferente em homens e mulheres.”

Os pesquisadores analisaram o comportamento de 962 adultos por meio de três tipos de mensagens anti-pirataria diferentes: uma mais calma, e com um tom mais educacional e social, e duas ameaçadoras, alertando para consequências legais e de segurança da pirataria digital.

A mensagem mais “fofa”, digamos, não teve nenhum efeito perceptível nos níveis de pirataria, mas o jogo muda nas mensagens mais agressivas, com cada gênero respondendo de forma substancialmente diferente. Enquanto que as mensagens ameaçadoras apresentaram uma queda de 52% nas taxas de download para as mulheres, nos homens elas tiveram um aumento de 18%.

“A pesquisa mostra que mensagens anti-pirataria podem inadvertidamente aumentar a pirataria, o que é um fenômeno conhecido como reatância psicológica”, diz Whitman em comunicado à imprensa.

O efeito da reatância psicológica é um fenômeno na qual as pessoas tendem a apresentar comportamentos mais resistentes quando sentem sua liberdade sendo ameaçada de alguma forma. A pesquisa explica que do ponto de vista da psicologia evolutiva, homens geralmente têm uma reação mais forte quando sua liberdade é ameaçada e, portanto, costumam fazer o contrário.

Para os pesquisadores, o estudo mostra a necessidade de se utilizar abordagens personalizadas para cada gênero, já que homens e mulheres processam as informações e mensagens de maneiras diferentes.

“Claramente, há uma necessidade de uma abordagem personalizada na mensagem anti-pirataria, mas se as mensagens não puderem ser direcionadas com precisão para gêneros específicos, é melhor evitá-las porque podem fazer a pirataria disparar.”

