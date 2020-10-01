Flores trocam de cor para se adaptar às mudanças climáticas

Como alguém que passa filtro solar em dias mais quentes, flores reforçaram sua cobertura natural contra a radiação do Sol ao longo das últimas décadas.

É o que mostra um estudo americano que analisou 1.238 flores de 42 espécies, coletadas entre 1941 e 2017 na América do Norte, Europa e Austrália.

A pesquisa descobriu que, em resposta ao aumento das temperaturas e às variações na camada de ozônio, plantas aumentaram, em média, 2% ao ano a quantidade de pigmentos ultravioleta que carregam em suas pétalas.

Invisíveis ao olho humano, mas flagrados por polinizadores, esses pigmentos servem também como uma espécie de protetor solar, evitando danos ao pólen.