Florestas do mundo estão ficando mais secas

No continente americano, 93% das florestas apresentam níveis decrescentes de umidade – na África, o problema atinge 84% delas, e na Ásia 88%.

Essa foi a conclusão de um estudo (1) publicado por cientistas chineses e franceses, que usaram dados de satélite para calcular a umidade do topo das árvores entre 1992 e 2018.

Segundo eles, isso está acontecendo porque as florestas não estão conseguindo se recuperar das secas periódicas. E o trabalho só avaliou áreas florestais intactas, ou seja, ele nem incluiu o efeito das queimadas.

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Fonte 1. Increasing and widespread vulnerability of intact tropical rainforests to repeated droughts. S Tao e outros, 2022.