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Ciência

Forma rara de toxoplasmose mata quatro lontras na Califórnia

A cepa COUG só havia sido encontrada em dois casos antigos. Agora, foi vista pela primeira vez em um animal marinho.

Por Leo Caparroz 24 mar 2023, 18h41 | Atualizado em 4 jun 2026, 15h52
Foto de duas lontras abraçadas dentro d'agua.
 (Arthur Morris/Getty Images)
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Quatro lontras marinhas selvagens morreram depois de contrair uma cepa rara de Toxoplasma gondii, protozoário causador da toxoplasmose, transmitida através das fezes de animais contaminados, principalmente gatos. É a primeira vez que essa forma especificamente grave de toxoplasmose é identificada em um animal marinho.

Em humanos, o T. gondii geralmente não causa sintomas visíveis: estima-se que boa parte da população mundial carregue o protozoário. Mas, em grávidas e pessoas com sistema imunológico fragilizado, ele pode provocar danos neurológicos, inflamações nos olhos, complicações musculares, hepatites e pancreatites. Nos casos mais graves, pode ser fatal.

Em lontras, o parasita geralmente causa infecções crônicas; as mortes são incomuns. Agora, um grupo de pesquisadores realizou as necrópsias de quatro lontras marinhas encontradas encalhadas entre 2020 e 2022, na Califórnia. Eram três fêmeas adultas e um macho mais jovem.

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O que os cientistas encontraram foi surpreendente: as lontras estavam infectadas com mais parasitas, em mais tipos de tecidos, do que o comum em outros casos de toxoplasmose – e tinham o tecido adiposo gravemente inflamado devido à presença de parasitas.

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As lontras têmuma  dieta rica em bivalves, como ostras e mariscos, que podem estar infectados com ovos de T. gondii. 

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“Assim que comecei a observá-los no microscópio, pensei, ‘uau’”,  diz Melissa Miller, do Departamento de Pesca e Vida Selvagem da Califórnia e uma das envolvidas na pesquisa.

Através de sequenciamento de DNA, a cepa rara do parasita foi identificada. Ela se chama COUG, e só havia sido relatada em um par de leões da montanha no Canadá, em 1995 e em um porco selvagem também na Califórnia, 20 anos depois.

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Miller diz que ainda não está claro se a cepa é tão virulenta em outros animais quanto parece ser em lontras. Ela já se mostrou prejudicial para camundongos e agora pode ser mais uma preocupação para animais selvagens marinhos.

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Animais aquáticos
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