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Ciência

Por que mamíferos marinhos não morrem desidratados ingerindo água do mar?

Entenda como funcionam os rins desses animais

Por Maria Clara Rossini 14 jul 2022, 21h11 | Atualizado em 4 jun 2026, 15h42
Baleia no fundo do mar.
 (Craig Lambert/Getty Images)
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Por que mamíferos marinhos não morrem desidratados ingerindo água do mar? Priorizar nos meus resultados Google

Porque eles têm rins adaptados à vida marinha, com múltiplos lóbulos chamados renículos. Eles parecem “saquinhos” grudados, como se estivessem cobertos por um plástico.

Cada saquinho funciona como se fosse um mini-rim humano (daí o nome, que significa “rinzinhos”). Como são muitos, isso faz com que eles sejam mais eficientes ao reter água e excretar sal. Quanto mais saquinhos o animal tiver, mais sal ele é capaz de ingerir sem se desidratar. 

Com algumas dezenas de renículos, leões-marinhos e focas têm uma urina que chega a ser 2,5 vezes mais salgada que a água do mar. Já golfinhos têm 500 renículos em cada rim; baleias, mais de  3 mil. 

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Plot twist: mesmo assim os mamíferos marinhos não se hidratam com a água do mar, ainda que acabem engolindo muita. Eles obtêm água por meio da alimentação, já que um dos subprodutos da metabolização de carboidratos e gordura é justamente H2O. Além disso, possuem uma camada de gordura no corpo que também podem metabolizar quando precisam de energia ou água.

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O oceanógrafo Marcos César de Oliveira Santos, da USP, pontua que provavelmente existem outros mecanismos hormonais e fisiológicos envolvidos no controle das concentrações de sal dos mamíferos marinhos. No entanto, esses mecanismos ainda são pouco conhecidos e estudados – principalmente devido à dificuldade de criar esses animais em cativeiro.

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Pergunta de Daniel Dias, de Juazeiro do Norte, CE

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TAGS:
animais
desidratação
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