Ser supremo detentor de toda a sabedoria. Envie sua pergunta pelo inbox do Instagram ou para o e-mail maria.costa@abril.com.br.

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Porque eles têm rins adaptados à vida marinha, com múltiplos lóbulos chamados renículos. Eles parecem “saquinhos” grudados, como se estivessem cobertos por um plástico.

Cada saquinho funciona como se fosse um mini-rim humano (daí o nome, que significa “rinzinhos”). Como são muitos, isso faz com que eles sejam mais eficientes ao reter água e excretar sal. Quanto mais saquinhos o animal tiver, mais sal ele é capaz de ingerir sem se desidratar.

Com algumas dezenas de renículos, leões-marinhos e focas têm uma urina que chega a ser 2,5 vezes mais salgada que a água do mar. Já golfinhos têm 500 renículos em cada rim; baleias, mais de 3 mil.

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Plot twist: mesmo assim os mamíferos marinhos não se hidratam com a água do mar, ainda que acabem engolindo muita. Eles obtêm água por meio da alimentação, já que um dos subprodutos da metabolização de carboidratos e gordura é justamente H2O. Além disso, possuem uma camada de gordura no corpo que também podem metabolizar quando precisam de energia ou água.

O oceanógrafo Marcos César de Oliveira Santos, da USP, pontua que provavelmente existem outros mecanismos hormonais e fisiológicos envolvidos no controle das concentrações de sal dos mamíferos marinhos. No entanto, esses mecanismos ainda são pouco conhecidos e estudados – principalmente devido à dificuldade de criar esses animais em cativeiro.

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Pergunta de Daniel Dias, de Juazeiro do Norte, CE