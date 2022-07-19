Avatar do usuário logado
Usuário
Assine Super
🔥 Semana do Cliente: Assine o Digital por R$ 5,99/mês e tenha conteúdo exclusivo na palma da sua mão!
Ciência

Formigas desenterram fósseis e levam à descoberta de 10 mamíferos extintos

São 6 mil dentes e ossos da mandíbula de animais que viveram há 35 milhões de anos na América do Norte. Confira.

Por Luisa Costa 19 jul 2022, 18h06 | Atualizado em 4 jun 2026, 15h45
Formigas Pogonomyrmex spp.
 (Heather Broccard-Bell/Getty Images)
Continua após publicidade
Formigas desenterram fósseis e levam à descoberta de 10 mamíferos extintos Priorizar nos meus resultados Google

Um grupo de paleontólogos descobriu dez novas espécies de mamíferos extintos a partir de milhares de fósseis minúsculos, como dentes ou ossos da mandíbula. Eles contaram com ajudantes igualmente pequenos para encontrar os espécimes: formigas.

Os fósseis microscópicos vieram do noroeste de Nebraska (Estados Unidos). Eles são abundantes por lá, assim como nos estados vizinhos, Wyoming e Dakota do Sul. Mas nem por isso é fácil encontrá-los – a não ser que você procure nos lugares certos. Como o topo de formigueiros.

Há mais de um século, cientistas raspam esses montes de areia e terra procurando pequenos ossos nos sedimentos. É uma boa tática, porque as formigas exploram o subsolo em busca de materiais (como pedacinhos de rocha) com os quais possam cobrir seus montes para fortalecê-los.

Em 2015, um caçador de fósseis amador de Nebraska notou que havia uma quantidade impressionante de dentes e ossos nos formigueiros de sua propriedade. Então, começou a coletar amostras e enviá-las para Clint Boyd, paleontólogo do Serviço Geológico de Dakota do Norte.

Siga
Continua após a publicidade

Ele não parou desde então. O resultado foi uma coleção de mais de 6 mil microfósseis, que foram estudados por Boyd, Bill Korth, pesquisador do Rochester Museum & Science Center (Nova York), e outros paleontólogos. O estudo foi publicado recentemente pelo Instituto de Paleontologia de Vertebrados de Rochester.

Formigueiro onde foram achados os dentes.
Esta é a visão aérea de um formigueiro em Nebraska (EUA). Os microfósseis ficam assim, misturados com terra, areia e pedacinhos de rocha. (Clint Boyd/Divulgação)
Continua após a publicidade

Animais encontrados

Os fósseis que as formigas trouxeram à tona têm entre 33 e 35 milhões de anos. Foram identificadas 10 novas espécies, como Cedromus modicus, um parente dos esquilos modernos; Yoderimys massarae, o menor membro de um grupo de roedores há muito extinto, chamado Eomyidae; e Costepeiromys attasorus, um parente dos castores modernos.

Continua após a publicidade
Dente fossilizado encontrado em formigueiro.
Este é um dos milhares dentes encontrados em Nebraska. (Clint Boyd/Divulgação)

Acredita-se que, na época em que esses indivíduos habitavam a América do Norte, o clima da Terra estava esfriando drasticamente. Estudando os fósseis, os cientistas podem compreender a extensão da diversidade de mamíferos antes e depois desse período – o que ajuda, por exemplo, na previsão de como os mamíferos de hoje podem responder a mudanças climáticas.

E este foi só o começo: ainda há muitas caixas de fósseis de formigueiros esperando a análise de Boyd e seus colegas. E as formigas não param de desenterrá-los.

Continua após a publicidade
Publicidade
TAGS:
formiga
Mamíferos
paleontologia
Assine Abril

Superinteressante

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Veja

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 1,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 52,50/mês

Goread

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Banner promocional com fundo verde-escuro. À esquerda, texto em amarelo e branco: O MÊS É DO CLIENTE. A vantagem de ler as maiores marcas do país é sua. À direita, uma mão segura um smartphone exibindo uma página de notícias e um ícone de árvore verde-clara ao ladoMão segurando um smartphone com aplicativo de notícias exibindo O mês é do cliente. A vantagem de ler as maiores marcas do país é sua em fundo verde-escuro, com um ícone de árvore no canto superior direito
ECONOMIZE ATÉ 87% OFF

Digital Essencial

Enquanto você lê isso, o mundo muda — e quem tem Superinteressante Digital sai na frente.
Tenha acesso imediato a ciência, tecnologia, comportamento e curiosidades que vão turbinar sua mente e te deixar sempre atualizado.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 1,99/mês
OFERTA MÊS DO CLIENTE

Revista em Casa + Digital Premium

Superinteressante todo mês na sua casa, além de todos os benefícios do plano Digital Premium
De: R$ 29,99/mês
A partir de R$ 9,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).