Fósseis da Groenlândia revelam ilha cheia de plantas há 1 milhão de anos

Cerca de 98% da Groenlândia, que hoje é um território autônomo da Dinamarca, é coberta de gelo. Porém, um milhão de anos atrás, a situação da ilha gigante era bem diferente, praticamente sem gelo e coberta de plantas e flores.

Fósseis de plantas, fungos e insetos foram encontrados no centro da ilha. As descobertas, registradas na publicação Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS), são as primeiras evidências que mostram que a Groenlândia já foi livre de sua cobertura de gelo, até no centro do território.

O estudo, de cientistas da Universidade de Vermont, nos Estados Unidos, mostra que o gelo que cobria o centro da ilha foi substituído, há cerca de um milhão de anos, por um ecossistema de tundra, bioma marcado por espécies de plantas de pequeno porte.

A peça de gelo que foi analisada pelos cientistas foi extraída em 1993. Os fósseis contidos nela só foram encontrados agora, mais de 30 anos depois. Pedaços de salgueiro, fungos e partes corporais de insetos foram encontradas. Além disso, conseguiram achar uma semente de papoula plenamente preservada. As descobertas foram surpreendentes para os pesquisadores, que só planejavam fazer uma datação de carbono.

“Terra verde” de verdade

O fóssil que ajudou os cientistas a entenderem o que eles tinham encontrado foi um pedaço do musgo Selaginella rupestris, que hoje em dia só sobrevive em lugares rochosos ou arenosos. Habitats meio inóspitos, sim, mas seria impossível para esse mesmo musgo sobreviver num solo coberto de gelo.

Outro estudo, de 2016, sugere que a cobertura de gelo da Groenlândia tem no máximo 1,1 milhão de anos, e que a ilha pode ter tido cerca de 90% de sua superfície – incluindo o centro – livre de gelo.

Continua após a publicidade

O nome da Groenlândia vem do nórdico antigo para “terra verde”, já que o litoral da ilha pode ficar sem gelo durante as estações mais quentes. Hoje, 84% do território da ilha é coberto por uma camada de gelo que chega a 3 quilômetros de espessura. Um milhão de anos atrás, essa camada provavelmente estava derretida, com um ecossistema com várias flores e pequenas árvores.

Quando a Groenlândia não era coberta de gelo, a atmosfera terrestre tinha menos dióxido de carbono do que tem hoje. Com a possibilidade de vermos a ilha sem sua capa de gelo de novo por causa das mudanças climáticas, causadas em parte pela emissão de gases poluentes como o CO₂, é preciso ficar atento para o aumento do nível do mar que seria causado por esse derretimento em massa.

Compartilhe essa matéria via: WhatsAPP Telegram