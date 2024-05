Antes da Patagônia ser um cenário paradisíaco de férias na Argentina e no Chile, a região foi habitat de grandes dinossauros carnívoros. Agora, um grupo de exploradores e paleontólogos descobriu uma nova espécie, que caminhou pela América do Sul cerca de 70 milhões de anos atrás.

O novo dinossauro é um abelisaurídeo, e faz parte dos terópodes – a subordem de onde as aves evoluíram. A espécie descoberta na Patagônia Central era carnívora, e foi chamada de Koleken inakayali.

Encontrado na região dos povos tehuelches, o fóssil recebeu um nome na língua indígena: Koleken se refere à argila na qual o dinossauro foi encontrado, e Inakayal era o nome de um líder tehuelche que resistiu contra campanhas militares argentinas que tentaram dominar a Patagônia no século 19.

O Koleken é o segundo abelisaurídeo encontrado na Formação La Colonia, na Patagônia. Ele viveu no Cretáceo Superior, período próximo ao evento de extinção em massa dos dinossauros. Além disso, conviveu com o Titanomachya gimenezi, o menor titanossauro já encontrado na Patagônia Central, descoberto pela mesma equipe que trabalhou na escavação do Koleken.

O time de pesquisadores que descobriu o Koleken inakayali é internacional: representantes da Argentina, dos Estados Unidos e de Hong Kong trabalharam juntos no projeto, liderados pelo explorador Diego Pol, do Museu Argentino de Ciências Naturais e da National Geographic.

Na pesquisa que detalha a descoberta da nova espécie, publicada no periódico Cladistics, a equipe relata que conseguiu encontrar um esqueleto parcial do Koleken, com diversos ossos do crânio, o quadril inteiro, quase todos os ossos das costas, vários ossos da cauda e as pernas quase completas.

O novo dinossauro carnívoro parece com o “touro carnívoro”, o outro abelisaurídeo encontrado na mesma região. Conhecido como Carnotaurus sastrei, ele apareceu no filme Jurassic World, de 2015. Comparando os dois, o Koleken era um pouco menor e não contava com os chifres do seu primo Carnotaurus.

