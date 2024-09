Fóssil de tubarão pré-histórico de 80 milhões de anos é descoberto nos EUA

Texas: terra dos caubóis, da comida mexicana fake e dos… tubarões pré-históricos monstruosos (?)

Pois é: fósseis de um mosassauro gigante com dentes globulares, de formato similar ao de um cogumelo, foram encontrados em 2023 e descritos por paleontólogos recentemente no estado mais “sola da bota, palma da mão” dos EUA. Esse animal era o principal predador dos oceanos do meio para o final do período Cretáceo, há uns 80 milhões de anos.

Os fósseis encontrados são dois pedaços da mandíbula adulta de um mosassauro da espécie Globidens alabamaensis. Esse tubarão pré-histórico podia ter até 6 metros de comprimento, e seus dentes modificados ajudavam a dilacerar as presas.

Esses dentes diferentes eram ideais para ataques de força bruta, cujo objetivo era quebrar cascos, conchas e superfícies duras (e não, necessariamente, penetrar e rasgar). Os Globidens coexistiam tranquilamente com outros mosassauros maiores, com dentes afiados tradicionais, porque estavam atrás de outras presas, para as quais seus dentes exóticos eram a arma perfeita.

No Cretáceo Superior (compreendido entre 100,5 milhões e 66 milhões de anos atrás), os mosassauros já não tinham tanta competição para o posto de maiores predadores do mar. Outros grandes terrores dos oceanos foram sendo extintos com mudanças climáticas e alterações no ecossistema marinho. Esses tubarões monstruosos foram se diversificando e ocupando nichos abertos na cadeia alimentar.

Um estudo descrevendo as descobertas foi publicado no periódico Journal of Paleontological Sciences.

Saca só os dentes

Essa espécie, a Globidens alabamaensis, foi descoberta em 1912, mas poucos fósseis completos ou quase completos foram encontrados desde então. A maior parte das evidências da existência desse predador são pedaços esparsos de dentes e mandíbulas. Outras quatro espécies de Globidens já foram encontradas ao redor do mundo.

A maioria dos mosassauros tem dentes afiados e pontudos, como alguns tubarões atuais. Mas os Globidens passaram por uma adaptação evolutiva para poder quebrar os cascos de tartarugas, amonoides e moluscos bivalves. Nessa época, uma via marítima cruzava a América do Norte pelo meio, e lá viviam várias presas cheias de cascos para encher a barriga dos tubarões monstros.

Continua após a publicidade

Os fósseis foram encontrados em 2023 por um caçador de fósseis particular num depósito de sedimentos que tem entre 83 milhões e 72 milhões de anos. Uma das mandíbulas tinha doze dentes, e a outra seis. Olha só o aspecto redondo deles:

Na mandíbula com mais dentes, dá para perceber que um deles ainda está nascendo, e se encontra majoritariamente abaixo da linha da gengiva. A hipótese dos cientistas é que, como os tubarões, os mosassauros trocavam de dentição, substituindo a arcada dentária ao longo da vida.

Compartilhe essa matéria via: WhatsAPP Telegram