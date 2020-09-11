Avatar do usuário logado
Usuário
Assine Super
🔥 Esquenta Black Friday com PREÇO BAIXO! Assine Revista Impressa + Digital Premium e aproveite! 🤑
Ciência

Gatos podem comer ração de cachorro?

Cães e gatos têm dietas (e necessidades nutricionais) diferentes – e trocar os potes de comida não é uma boa.

Por Rafael Battaglia 11 set 2020, 18h12 | Atualizado em 4 jun 2026, 15h28
.
 (humonia/Getty Images)
Continua após publicidade
Gatos podem comer ração de cachorro? Priorizar nos meus resultados Google

Se você possui um gato ou um cachorro de estimação (e, especialmente, se tem os dois), é bem provável que essa pergunta já tenha passado pela sua cabeça. Ainda mais se os bichinhos são curiosos e gostam de xeretar a comida um do outro.

Aqui vai a resposta curta: não, gatos não podem comer ração de cachorro. É claro que, caso ele experimente a comida vez ou outra, não haverá problemas. Mas isso não deve virar hábito, ou seu bichano pode acabar com problemas de saúde.

Apesar de disputarem a atenção de nós, humanos, e morarem sob o mesmo teto, cães e gatos têm necessidades nutricionais bastante diferentes. Gatos são carnívoros – precisam de uma dieta à base de carne. Já os cachorros são onívoros, ou seja, possuem uma dieta mais flexível, que comporta alimentos de origem animal e vegetal.

As rações, portanto, são pensadas para suprir as dietas de cada tipo de animal. Caso um gato seja submetido à comida de cachorro, ficaria sem diversos nutrientes que seu corpinho felpudo precisaria para funcionar adequadamente – em especial, a quantidade de proteínas, que ficaria aquém do necessário.

Siga
Continua após a publicidade

A veterinária Megan Keller escreveu um artigo sobre o tema para o site PetMD, no qual ela lista algumas dessas substâncias – e o problema que a falta delas causaria:

Taurina: o aminoácido que você encontra em energéticos é importante para funções cardiovasculares, musculares, neurológicas e visuais dos gatos. Mas, ao contrário dos humanos, que a produzem no pâncreas, os felinos precisam ingeri-la – é por isso que suas rações contêm uma versão sintética da substância. A falta de taurina pode provocar problemas no coração, nos olhos e na digestão.

Continua após a publicidade

Ácido araquidônico: os gatos também não produzem esse ácido graxo, cuja falta pode causar problemas de pele, nos rins e no fígado. A substância raramente aparece em rações de cachorro, já que os melhores amigos do homem conseguem produzi-la.

Vitamina A: ajuda na visão e no sistema imunológico, além de combater radicais livres. Ela até está presente na comida de cachorro – mas em quantidades insuficientes para os gatos. A falta dela pode provocar fraqueza (e deterioração) muscular e a chamada cegueira noturna (maior dificuldade em enxergar à noite).

Continua após a publicidade

Niacina: é o outro nome para a Vitamina B3, que ajuda no funcionamento do sistema digestivo, na produção de colágeno, dentre outras funções. Ela pode ser obtida em carnes magras e cereais integrais.

E o inverso, pode?

Certo, gatos comendo ração de cachorro não é um bom negócio. Mas será que os cãezinhos podem avançar na dos felinos numa boa?

Continua após a publicidade

A comida dos gatos chama a atenção dos cachorros por um simples motivo: o sabor. Gatos têm apenas 470 papilas gustativas – ou seja, possuem um paladar bem restrito (eles não conseguem sentir sabores doces, por exemplo). Em comparação, cães possuem 1.700 papilas; os humanos, 9 mil.

Dessa forma, as rações felinas são projetadas para serem altamente palatáveis e agradar os clientes de gosto “exigente”. Para os cachorros, uma comida do tipo, e ainda por cima com altos níveis de proteína e gordura, é um banquete.

Continua após a publicidade

Contudo, os donos precisam tomar os mesmos cuidados. A comida de gato é rica em proteínas, gorduras e é bastante calórica. Em longo prazo, cachorros podem ficar mais propensos a sofrer de obesidade e pancreatite. A ingestão da ração também pode fazer mal imediatamente caso o cão tenha um estômago sensível. Ele poderá sofrer com diarreia, enjoos e distúrbios gastrointestinais.

Sejam eles amigos ou inimigos, cães e gatos podem conviver numa boa. Mas na hora da comida, o melhor é cada um ficar no seu quadrado.

Publicidade
TAGS:
Animais de Estimação
cachorro
gato
Mundo Animal
Assine Abril

Superinteressante

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Guia do Estudante

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 2,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 2,99/mês

Veja

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Veja Saúde

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Você RH

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,10/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,10/mês

Quatro Rodas

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Claudia

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Veja Negócios

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Goread

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

VEJA + ESTADÃO DIGITAL

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Capa da revista Veja, um celular e um notebook exibindo conteúdo digital, sobre fundo escuro com o texto BLACKFRIDAY repetidoBanner de Black Friday com fundo roxo e preto, exibindo a palavra BLACKFRIDAY repetida. À direita, um laptop prateado com uma imagem de carro na tela, um smartphone com um site de notícias e uma revista Veja aberta com uma foto de comida.
ECONOMIZE ATÉ 87% OFF

Digital Essencial

Enquanto você lê isso, o mundo muda — e quem tem Superinteressante Digital sai na frente.
Tenha acesso imediato a ciência, tecnologia, comportamento e curiosidades que vão turbinar sua mente e te deixar sempre atualizado.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 1,99/mês
ESQUENTA BLACK FRIDAY

Revista em Casa + Digital Premium

Superinteressante todo mês na sua casa, além de todos os benefícios do plano Digital Premium
De: R$ 29,99/mês
A partir de R$ 9,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).