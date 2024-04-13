Avatar do usuário logado
Usuário
Assine Super
🔥 Mês do Cliente: Revista Impressa + Digital Premium por R$ 12,99/mês!
Ciência

Gravidez pode acelerar o envelhecimento biológico em no mínimo dois meses

Uma gestação envelhece uma mulher de 2 a 3 meses – e podem deixá-la 14 meses biologicamente mais velha, segundo um novo estudo. Mas calma: isso não significa ter mais problemas de saúde.

Por Leo Caparroz 13 abr 2024, 16h00 | Atualizado em 4 jun 2026, 16h00
Uma mulher gestante com as mãos repousadas sobre sua barriga.
 (YDL/Getty Images/Reprodução)
Continua após publicidade
Gravidez pode acelerar o envelhecimento biológico em no mínimo dois meses Priorizar nos meus resultados Google

Uma gravidez muda muitas coisas no corpo de uma mulher. Agora, cientistas também comprovaram que ela faz a gestante envelhecer.

Pode parecer óbvio para alguém que já esteve grávida, mas ainda é um conceito pouco estudado na literatura científica.

O custo de cada gravidez pode ser de 2 a 3 meses da sua idade biológica. É isso que mostra um novo estudo, publicado no periódico científico Proceedings of National Academy of Sciences. Os pesquisadores analisaram amostras de DNA e históricos reprodutivos de 1735 pessoas, colhidas em uma pesquisa de saúde de longo prazo na Filipinas, para investigar como a gravidez afetava o corpo.

Envelhecimento biológico

Siga
Continua após a publicidade

A sua idade biológica não é a mesma que sua idade cronológica – não dá para medir ela pela quantidade de aniversários que você fez. A idade biológica é uma medida de o quão velhos os órgãos e células estão, baseados em uma análise bioquímica.

Certas coisas na vida podem fazer com que essa idade dê pulos maiores do que o esperado – doenças graves, traumas ou períodos de estresse intenso. Como seu corpo realoca grandes quantidades de energia e recursos para lidar com esses desafios, você acaba sentindo isso biologicamente.

Continua após a publicidade

Um dos processos mais fisicamente exigentes pelo qual um corpo humano pode passar é ter que gerar uma pessoinha inteira do zero, em nove meses. O estudo confirma a ideia de que a gestação é fisicamente desgastante (o que toda grávida sabe), e também a hipótese dos cientistas de que a gestação tem um custo para a idade biológica.

Para comprovar essa tese, os pesquisadores analisaram  o DNA dos participantes. Nosso genoma – os genes que compõe nosso DNA – são como uma grande fileira de botões. Já o nosso epigenoma é uma folha de instruções que diz para as células quais botões precisam ser ativados e quando – todas as nossas células têm o mesmo DNA, mas a forma e função de cada uma é diferente, e esse processo de ativação e desativação de genes é controlado pela chamada epigenética.

Continua após a publicidade

Essa marcação geralmente acontece por meio de metilação, um mecanismo em que que pequenas marcas químicas chamadas grupos metil se ligam a uma seção do DNA.

Os botões de genes que precisam ser apertados mudam constantemente em resposta ao nosso ambiente e experiências. Então, esses grupos metil precisam ser movimentados e substituídos com frequência. Conforme envelhecemos, este processo para de ser tão preciso e começa a dar alguns erros –e os grupos metil se acumulam em alguns locais e somem em outros. 

Continua após a publicidade

Ao recolher uma amostra de sangue e contabilizar marcadores de metil em locais-chave ao longo do código genético, os cientistas podem calcular a idade epigenética de uma pessoa através de um conjunto de algoritmos chamados “relógios”.

1735 filipinos, sendo 825 mulheres e 910 homens, todos com cerca de 20 anos, tiveram as amostras de DNA analisadas. Os pesquisadores encontraram grandes diferenças no número de alterações epigenéticas das mulheres que já foram gestantes. No geral, elas eram de 2 a 14 meses biologicamente mais velhas do que as que nunca engravidaram.

Continua após a publicidade

Por outro lado, nenhum dos homens teve uma diferença significativa quando foram pais – isso mostra que o responsável pelo envelhecimento não é um estresse com a situação da paternidade ou maternidade, e sim uma demanda biológica do corpo.

O perfil reprodutivo das gestantes era bem diferente – algumas tinham passados por várias gestações, outras estavam em suas primeiras. Os pesquisadores também levaram isso em conta e fizeram novas análises. Dessa vez, eles identificaram que mulheres com mais gestações tinham uma mudança maior na idade biológica, e que uma única gravidez envelhecia a mulher de 2 a 3 meses.

Mas as mães em potencial não precisam ficar desesperadas. Uma idade epigenética ligeiramente mais elevada durante a gravidez não quer dizer que você vá sofrer com mais problemas de saúde lá na frente. Outras pesquisas até mostram que esse envelhecimento pode ser revertido alguns meses depois do parto, após o período de maior estresse para o corpo.

Quem diria que gravidez daria trabalho, né?

Publicidade
TAGS:
Envelhecimento
gestação
grávida
Gravidez
Assine Abril

Superinteressante

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 1,99/mês

Veja

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 7,99/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 7,99/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Goread

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Banner promocional com fundo verde-escuro. À esquerda, texto em amarelo e branco: O MÊS É DO CLIENTE. A vantagem de ler as maiores marcas do país é sua. À direita, uma mão segura um smartphone exibindo um portal de notícias com uma árvore estilizada em verde-claro ao ladoMão segurando um smartphone com aplicativo de notícias exibindo O mês é do cliente. A vantagem de ler as maiores marcas do país é sua em fundo verde-escuro, com um ícone de árvore no canto superior direito
ECONOMIZE ATÉ 87% OFF

Digital Básico

Enquanto você lê isso, o mundo muda — e quem tem Superinteressante Digital sai na frente.
Tenha acesso imediato a ciência, tecnologia, comportamento e curiosidades que vão turbinar sua mente e te deixar sempre atualizado.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 1,99/mês
OFERTA MÊS DO CLIENTE

Revista em Casa + Digital Premium

Superinteressante todo mês na sua casa, além de todos os benefícios do plano Digital Completo
De: R$ 29,99/mês
A partir de R$ 10,99/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).