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Sim – e eles funcionavam, até certo ponto. A cevada e o trigo foram os primeiros testes de gravidez da história. Um tratado de medicina do Egito Antigo, de aproximadamente 1.350 a.C., recomenda que a mulher urine nesses grãos durante alguns dias. Se eles brotarem, é porque a moça estava grávida. E o papiro vai além: “Se a cevada brotar, significa que é um menino. Se o trigo brotar, é porque é uma menina”.

A parte de adivinhar o sexo é crendice, mas o teste tem um fundo de verdade. Um artigo de 1963 da Universidade de Cambridge verificou a validade do método egípcio. Os pesquisadores misturaram a cavada e o trigo ao xixi de mulheres grávidas, homens e mulheres que não estavam grávidas. 70% das amostras de urina de mulheres grávidas promoveram o crescimento dos grãos. Nos xixis de pessoas não grávidas, não houve crescimento algum.

É provável que a germinação seja desencadeada pelos elevados níveis de estrógeno na urina, um dos principais hormônios da gravidez. No entanto, pesquisadores ainda não conhecem os detalhes por trás desse mecanismo.

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Na Idade Média, surgiram outros métodos que utilizavam o xixi para prever a gravidez, de validade científica incerta. Autodenominados “profetas” analisavam a cor, textura e cheiro da urina para identificar doenças e alterações corporais. Num documento de 1552, o xixi de uma mulher grávida foi descrito como “de cor limão clara e pálida, com aspecto esbranquiçado na superfície”.

Foi só no início do século 20 que o fisiologista inglês Ernest Starling descobriu a existência dos hormônios, ou “mensageiros químicos”, como ele descreve. Em 1927, surgiu o primeiro teste de gravidez com base no hormônio hCG, responsável por fazer a mulher parar de menstruar e preparar o útero para receber o embrião.

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Desenvolvido pelos cientistas Selmar Aschheim e Bernhard Zondek, o teste consistia em injetar a urina da mulher em uma rata que ainda não havia atingido a maturidade sexual. O hormônio hCG estimula o desenvolvimento precoce e ovulação do roedor. Se isso ocorresse, indicava que a mulher estava grávida.

O método era problemático: era preciso esperar uma semana até que a ratinha atingisse a maturidade sexual e ainda sacrificá-la no final do experimento, para olhar o ovário e verificar se estava ovulando. Nos anos 1930, as ratas foram substituídas por coelhas, e então por sapos fêmeas.

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A vantagem das sapas e rãs é que elas soltam os óvulos na natureza, então não é necessário dissecá-las para descobrir o resultado. Centenas de milhares de anfíbios foram usados como teste de gravidez entre os anos 1940 e 1960.

De toda forma, as mulheres ainda precisavam ir ao médico para que ele enviasse a amostra de urina ao laboratório de sapos. Isso só mudou com a criação do primeiro teste hormonal caseiro, na década de 1970, pela inventora Margaret Crane (leia mais aqui).

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Finalmente, na década de 1980, surgiram os testes de gravidez semelhantes aos que compramos nas farmácias hoje. Alguns passam de 99% de precisão – é melhor deixar a cevada e trigo na cozinha.

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Fontes: Artigo The Long Gestation of the Modern Home Pregnancy Test; Artigo The Thin Blue Line: The History of the Pregnancy Test; Artigo ON AN ANCIENT EGYPTIAN METHOD OF DIAGNOSING PREGNANCY AND DETERMINING FOETAL SEX; Texto Pee is for Pregnant: The history and science of urine-based pregnancy tests

Pergunta de @marciomcpiaui, via Instagram