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Ciência

Cientistas criam dois labradores transgênicos – e que brilham no escuro

Filhotes tiveram o DNA modificado para eliminar um gene que causa displasia, uma doença bem comum nessa raça de cachorro. Mas também receberam um gene de uma água-viva. Saiba por que.

Por Bruno Garattoni Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 16 set 2022, 10h37 | Atualizado em 27 out 2022, 10h18
Labradores Gene e Geny, os primeiros da raça a nascerem geneticamente modificados.
 (MKbiotech/Chungnam National University/Divulgação)
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Cientistas criam dois labradores transgênicos – e que brilham no escuro Priorizar nos meus resultados Google

Gene e Geny são os primeiros cães dessa raça a nascer com uma modificação no código genético. Ela foi feita por cientistas da Chungnam National University, na Coreia do Sul (1), que colheram células de um labrador e corrigiram um gene que causa displasia de quadril, uma doença que é bem comum nessa raça e provoca dor e dificuldade para andar.

As células foram transformadas em embriões, implantadas numa fêmea, e nasceram Gene e Geny, dois clones. Além da alteração genética para evitar a displasia, eles também têm outra: produzem uma proteína fluorescente, chamada EGFP, que foi extraída de uma água-viva. Por isso, os cachorrinhos são transgênicos.

A proteína serve como um marcador, para confirmar que os cachorros realmente incorporaram as mudanças no DNA. Mas também tem um efeito colateral curioso – se os filhotes forem expostos a um determinado tipo de luz ultravioleta, eles brilham no escuro.

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foto de estudo científico
(Chungnam National University/Reprodução)

Agora, os cientistas irão monitorar os cães, ao longo dos próximos anos, para ver se eles desenvolvem ou não a displasia – que é incurável.

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Leia também: A fábrica de cachorros clonados

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Fonte 1. Prime editor-mediated correction of a pathogenic mutation in purebred dogs. MK Kim e outros, 2022.

 

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TAGS:
cachorros
Genética
transgênicos
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