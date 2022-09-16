Gene e Geny são os primeiros cães dessa raça a nascer com uma modificação no código genético. Ela foi feita por cientistas da Chungnam National University, na Coreia do Sul (1), que colheram células de um labrador e corrigiram um gene que causa displasia de quadril, uma doença que é bem comum nessa raça e provoca dor e dificuldade para andar.

As células foram transformadas em embriões, implantadas numa fêmea, e nasceram Gene e Geny, dois clones. Além da alteração genética para evitar a displasia, eles também têm outra: produzem uma proteína fluorescente, chamada EGFP, que foi extraída de uma água-viva. Por isso, os cachorrinhos são transgênicos.

A proteína serve como um marcador, para confirmar que os cachorros realmente incorporaram as mudanças no DNA. Mas também tem um efeito colateral curioso – se os filhotes forem expostos a um determinado tipo de luz ultravioleta, eles brilham no escuro.

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Agora, os cientistas irão monitorar os cães, ao longo dos próximos anos, para ver se eles desenvolvem ou não a displasia – que é incurável.

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Fonte 1. Prime editor-mediated correction of a pathogenic mutation in purebred dogs. MK Kim e outros, 2022.