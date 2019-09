Inconsciente humano detecta campo magnético

Alguns animais são capazes de sentir o campo magnético da Terra e usá-lo como um GPS. É assim que aves, peixes e tartarugas se orientam em suas migrações.

Agora, um estudo das universidades de Princeton e de Tóquio descobriu que algumas pessoas também podem sentir o magnetismo da Terra – de forma inconsciente. O geofísico Joseph Kirschvink e o neurocientista Shin Shimojo criaram uma gaiola blindada, totalmente isolada do campo magnético da Terra.

Os voluntários entravam nessa gaiola e, então, os pesquisadores recriavam artificialmente um magnetismo similar ao do nosso planeta – enquanto monitoravam a atividade cerebral das cobaias. Durante os testes, que foram realizados no escuro, os cientistas ocasionalmente mudavam a direção do campo magnético, para verificar se o cérebro dos voluntários respondia a isso de alguma forma. Nenhum dos 34 participantes disse sentir qualquer alteração durante o teste.

Os eletroencefalogramas de quatro deles, porém, revelaram mudanças inconscientes. Houve queda nas ondas cerebrais alfa – o que sugere que o cérebro estava reagindo, de alguma forma, às mudanças no campo magnético.