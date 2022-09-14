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Ciência

Inteligência artificial pode identificar cheiros pela estrutura das moléculas

O olfato é um sentido complexo, difícil de ser mapeado – mas a tecnologia, desenvolvida pelo Google, pode ser um passo crucial para digitalizar odores. Entenda.

Por Luisa Costa 14 set 2022, 17h34 | Atualizado em 4 jun 2026, 15h46
Pessoa cheirando uma laranja.
 (Dima Berlin/Getty Images)
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Inteligência artificial pode identificar cheiros pela estrutura das moléculas Priorizar nos meus resultados Google

Pesquisadores do Google usaram inteligência artificial para criar um mapa que relaciona a estrutura de moléculas com o cheiro que elas produzem – além de medir o quão próximas as moléculas estão em relação a seus respectivos odores.

Os cientistas testaram as habilidades do modelo computacional Principal Odor Map (POM) fazendo com que ele indicasse como seria o cheiro de 320 moléculas diferentes com base em sua estrutura. Em seguida, eles compararam os resultados com as descrições feitas por um grupo de 15 pessoas – e descobriram que o POM teve um desempenho semelhante à média.

O modelo foi criado a partir de conjuntos de dados que relacionam mais de 5 mil moléculas a descrições de odor correspondentes – como almíscar, floral e frutal. E o POM parece ser capaz de prever com precisão o odor de moléculas novas.

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“A rede neural parece estar aprendendo algum tipo de representação de moléculas que é mais fundamental do que esperávamos”, afirma Joel Mainland, pesquisador da Universidade da Pensilvânia (EUA).

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Como nós sentimos odores

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Medir ou mapear nossa percepção de odores é uma tarefa difícil por causa da complexidade do olfato. Enquanto nossos olhos têm apenas três receptores sensoriais para cor, por exemplo, nós temos cerca de 400 receptores especializados em cheiros.

O nariz e cérebro trabalham juntos sempre que sentimos um cheiro. Moléculas liberadas por substâncias ao nosso redor entram nas narinas e alcançam uma região da cavidade nasal chamada epitélio olfatório. Por lá ficam células especializadas, chamadas neurônios sensoriais olfativos, que, estimulados pelas moléculas, enviam mensagens ao cérebro para identificar o odor.

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Há mais cheiros no ambiente do que receptores, e as moléculas podem estimular uma combinação deles para criar uma representação (um cheiro específico) no cérebro. Além disso, a maioria dos odores que conhecemos surgem de uma mistura de centenas de moléculas voláteis.

Tudo isso torna difícil a digitalização de odores – a codificação de informações para que um cheiro possa ser recriado a partir de sua assinatura digital. “Esforços anteriores para produzir mapas de odor não ganharam força”, escrevem os pesquisadores.

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Os cientistas envolvidos no projeto acreditam que o POM é um passo importante para a digitalização de cheiros. “No futuro, esperamos que essa abordagem possa ser usada para encontrar novas soluções para problemas na formulação de alimentos e fragrâncias, monitoramento da qualidade ambiental e detecção de doenças humanas e animais”, diz Mainland.

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TAGS:
cheiro
Inteligência artificial
olfato
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