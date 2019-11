Na última segunda-feira (18), a banda de rock americana Kiss fez um show exclusivo para um público bem seleto: tubarões brancos da costa sul Australiana. Depois de mais de 45 anos tocando para milhões de pessoas pelo mundo inteiro, os veteranos subiram em um barco no Oceano Índico, em Port Lincoln, e tocaram grandes sucessos para os maiores predadores aquáticos do planeta.

A banda performou algumas de suas músicas usando alto-falantes subaquáticos. Um seleto grupo de oito seres humanos foi escolhido para também acompanhar o show, mas debaixo d’água, dentro de jaulas, conseguindo ver os tubarões de perto.

Infelizmente, o vocalista Paul Stanley (ou, melhor dizendo, o “Starchild”) não pode comparecer ao show devido a problemas de saúde – o que, inclusive, fez o Kiss cancelar toda a turnê pela Oceania programada para o mês de novembro. Confira um pouco no vídeo abaixo:

“Tudo muito bonito, mas porque uma das bandas mais clássicas da história do rock tocou exclusivamente para tubarões-brancos?”, você, leitor da SUPER deve estar se perguntando. A resposta? Bem, podemos dizer que tudo aconteceu pelo bem da ciência e da conservação ambiental.

A iniciativa foi capitaneada pela Airbnb Animal Experience, que oferece diversas experiências de turismo animal. Comprando pacotes da empresa, você pode interagir com mais de 300 espécies e fazer diversas experiências, desde aprender a lidar com abelhas junto a apicultores até andar de skate com o buldogue campeão na categoria animal.

Acontece que, algumas vezes, essas experiências usam os turistas para divertir os animais – ao invés do contrário. O local em que foi realizado o show é um conhecido campo de alimentação para grandes tubarões brancos (Carcharodon carcharias). Em vez de usar iscas comuns, como partes de peixes e sangue espalhados na água, os organizadores queriam averiguar se música atrairia os predadores para a costa do continente.

Mas isso não veio do nada: estudos têm demonstrado que os tubarões podem aprender a responder a pistas musicais. Um documentário do Discovery Channel chegou até a mostrar que grandes tubarões brancos podem demonstrar atração por heavy metal.

Os pesquisadores resolveram averiguar a história. A suposição era que os tubarões brancos são atraídos por frequências baixas, logo, eles gostam dos arranjos pesados de rock. Essa “experiência exagerada” foi criada “para educar as pessoas e mostrar a elas que os tubarões são dignos de respeito, empatia e proteção”, segundo o Airbnb.

Deu certo: os bichos apareceram e curtiram, de camarote, uma versão exclusiva de “Rock And Roll All Nite”, clássico absoluto da banda. Quem diria.