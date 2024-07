“Lavoura orgânica aumenta uso de agrotóxicos”. Não é bem assim…

O que a notícia dizia:

As lavouras orgânicas fazem com que plantações convencionais vizinhas aumentem a utilização de pesticidas – para se defenderem das pragas que vêm da área orgânica. É o que afirma um estudo (1) publicado por cientistas da Universidade da Califórnia (Santa Bárbara), que monitoraram 14 mil plantações nos EUA ao longo de seis anos.

Qual é a verdade:

O efeito é bem pequeno: cada 10% a mais de área plantada com orgânicos aumenta em apenas 0,3% o uso de pesticidas nas plantações convencionais vizinhas. Mas o principal é que a pesquisa não estabelece uma relação de causa e efeito. Ou seja, as lavouras convencionais que têm vizinhas orgânicas talvez utilizem mais agrotóxicos devido a outros fatores (como o clima ou as espécies cultivadas), que o estudo não tentou mapear.

