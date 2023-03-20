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Ciência

Leveduras descobertas ganham os nomes de Dom Phillips e Bruno Pereira

O jornalista britânico e o indigenista brasileiro, assassinados por seu ativismo, agora batizam microrganismos que podem ajudar os diabéticos.

Por Alexandre Carvalho 20 mar 2023, 17h27 | Atualizado em 4 jun 2026, 15h51
Poster pedindo o fim dos ataques ao direito indígenas com a foto do Bruno Pereira e Dom Phillips.
 (Rodrigo Paiva / Correspondente/Getty Images)
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Leveduras descobertas ganham os nomes de Dom Phillips e Bruno Pereira Priorizar nos meus resultados Google

O jornalista britânico Dom Phillips e o indigenista brasileiro Bruno Pereira foram assassinados em junho do ano passado enquanto desciam um rio no Vale do Javari, perto da fronteira do Brasil com o Peru. Phillips estava trabalhando em um livro sobre desenvolvimento sustentável na Amazônia, e os homens que foram presos pelo crime eram envolvidos com a pesca ilegal. 

Em homenagem a esses dois defensores do meio ambiente e da causa indígena, cientistas no Brasil deram seus nomes a espécies recém-descobertas de leveduras fermentadoras.

O artigo que revelou as duas leveduras aponta que elas foram obtidas a partir de madeira podre coletada em dois locais diferentes da Floresta Amazônica, no estado do Pará. Agora levam os nomes científicos de Spathaspora brunopereirae sp nov e Spathaspora domphillipsii sp nov.

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Segundo Carlos Augusto Rosa, um dos autores do artigo, ambas são capazes de converter d-xilose (um açúcar composto por cinco átomos de carbono ligados) em etanol e xilitol. Este último é uma espécie de adoçante natural, que pode ser usado por diabéticos ou para outras aplicações biotecnológicas. 

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O trabalho foi escrito por 11 microbiologistas de três universidades nos estados de Minas Gerais, Tocantins e Western Ontario, no Canadá.

Rosa disse que entre 30% e 50% de todos os novos microrganismos de levedura encontrados nas regiões brasileiras onde ele e seus colegas trabalham são novos para a ciência, de modo que ainda há muito a descobrir diante dessa diversidade. 

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“Daí a importância também do esforço de Bruno e Dom para preservar o bioma da região”, afirmou o pesquisador. Batizar a espécie com o nome deles “reconhece, valoriza e homenageia a dupla por seu trabalho em defesa do meio ambiente”, acrescentou.

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TAGS:
Amazônia
assassinato
Ativismo
CULTURA INDÍGENA
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Meio Ambiente
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