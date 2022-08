Macacos podem usar pedras para o prazer sexual, sugere estudo

Pedras podem servir para cortar plantas e raízes, abrir frutas e nozes. Cientistas já flagraram muitos macacos realizando atividades assim. Os exemplos mais conhecidos do uso de ferramentas por animais estão, de fato, relacionados à busca por alimento.

Mas alguns macacos usam pedras para outra coisa: masturbação. É o que aponta um estudo publicado recentemente na revista científica Ethology.

Pesquisadores da Universidade de Lethbridge (Canadá) investigaram a manipulação de pedras por 173 macacos da espécie Macaca fascicularis. Todos vivem no Sacred Monkey Forest Sanctuary, um espaço de conservação ambiental em Bali (Indonésia).

Eles observaram o comportamento dos animais e descobriram que machos jovens tocavam ou esfregavam seus genitais com pedras mais vezes do que machos adultos. Eles tendiam a fazer isso principalmente quando estavam em situações com algum caráter sexual – quando um macaco próximo mostrava que estava a fim de acasalar, por exemplo.

Os pesquisadores observaram outro padrão importante: embora o prazer envolvido seja difícil de avaliar, o comportamento estava frequentemente associado a sinais físicos de excitação sexual. E, quando estes apareciam, os macacos gastavam mais tempo com seus sex toys.

As pedras escolhidas para a atividade não variam muito em tamanho e textura, o que acontece em outras situações de manipulação – como as que não têm motivo óbvio, quando eles batem as pedras em suas mãos de modo aparentemente lúdico, por exemplo.

O comportamento não seria lá muito útil ou importante para a sobrevivência dos animais. Por isso, os cientistas escrevem que ele pode ter se mantido ao longo da evolução por meio de mecanismos prazerosos ou autorrecompensadores.

Ou talvez o motivo seja outro: o estudo foi realizado a partir de uma única população de macacos que é regularmente alimentada por humanos. Como esses animais não têm que ir atrás de suas refeições ou se preocupar com perigos inerentes ao ambiente selvagem, eles podem ter desenvolvido o comportamento em função de seu tempo livre. Então os cientistas ainda não sabem o quanto esse uso sexual das pedras pode ser generalizado.

