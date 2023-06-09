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Ciência

Masturbação evoluiu na linhagem primata há 40 milhões de anos

Uma revisão de 246 estudos revelou que ela aparece na maioria dos macacos – e que tem suas vantagens sob o prisma da seleção natural, ainda que desperdice recursos que poderiam ser usados para a reprodução.

Por Bruno Vaiano Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 9 jun 2023, 15h25 | Atualizado em 4 jun 2026, 15h52
Foto de de chimpanzé ocidental fêmea e macho.
 (Anup Shah/Getty Images)
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Masturbação evoluiu na linhagem primata há 40 milhões de anos Priorizar nos meus resultados Google

Um grupo de biólogos e antropólogos de universidades inglesas compilou dados sobre masturbação em primatas oriundos de 246 publicações sobre o assunto e 150 questionários realizados com funcionários de zoológicos e outros humanos que lidam diariamente com nossos primos macacos.

Cruzando essas informações comportamentais com o grau de semelhança genética entre as espécies, eles descobriram que a masturbação surgiu entre os símios há 40 milhões de anos (pouco tempo após os mamíferos assumirem o posto de animais terrestres mais prevalentes da Terra, na rabeira extinção dos dinossauros, há 65 milhões de anos).

A masturbação não é exclusividade humana – sequer é uma exclusividade primata, ainda que a maior prevalência desse comportamento, na natureza, se verifique entre nossos parentes mais próximos, como chimpanzés e bonobos. De esquilos a rinocerontes, muito bichinhos já foram pegos no flagra. 

Comportamentos sexuais não-reprodutivos, porém, são dispendiosos. Representam um gasto inútil de energia, tempo e matéria-prima (como lubrificação e esperma). É gostoso? Sim, claro. Mas a seleção natural não recompensa o prazer pelo prazer. Afinal, um ser vivo que se diverte consigo mesmo em vez de procurar parceiros têm menos filhotes.

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Com menos ninhadas, ele passa menos genes para as gerações posteriores, em detrimento de outros indivíduos que fazem bebês a rodo.. Resultado: a masturbação deveria, em princípio, desaparecer. É uma questão matemática. Se ela prevalece em animais além de nós, é porque seus benefícios são maiores que os prejuízos. E há muitos benefícios imagináveis.

Uma das hipóteses é que, entre machos, a prática sirva para limpar o trato urinário após o sexo, expulsando micro-organismos causadoras de ISTs. Outra é que sua função seja deixar o macho o mais ouriçado possível antes da cópula, de modo que ele ejacule rápido, antes de ser expulso por um concorrente mais forte (na natureza, ser ligeirinho é vantagem, não motivo de piada, rs).

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Entre fêmeas, é possível que a prática tenha evoluído para preparar o terreno: existe um grau de acidez ideal para os gametas masculinos, e se a fêmea começar a se estimular sozinha, antes do vuco-vuco, ela já chega na cópula em condições ótimas para a fecundação. Isso a ajudaria, inclusive, a escolher machos, se preparando para seus favoritos e deixando as condições inadequadas para os demais.

A mesma lógica preventiva vale para os machos, que podem se dar melhor ejaculando de tempos em tempos, com ou sem parceira, para manter o estoque de esperma sempre renovado.

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Por fim, existe a possibilidade de que as contrações no útero geradas pelo orgasmo feminino facilitem o caminho dos espermatozoides até o óvulo. Dado que os gametas masculinos podem sobreviver por algumas horas ou dias após a ejaculação (esse dado, naturalmente, varia conforme a espécie e as características de cada indivíduo), se masturbar após o sexo pode representar a diferença entre fazer ou não um filhote.

O estudo sofreu com a quantidade comparativamente baixa de dados sobre fêmeas, o que mostra que o tabu redobrado com a masturbação feminina extrapola o ser humano e afetou a ciência produzida sobre o assunto nas últimas décadas.

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O estudo encontrou dados favoráveis a várias dessas hipóteses, como a da profilaxia contra ISTs em machos. E não há qualquer sinal de que a masturbação seja um desvio comportamental pontual. A sua prevalência em toda a árvore filogenética primata não deixa dúvidas de que se trata de uma prática mais antiga do que a própria humanidade, provavelmente presente no ancestral comum de todos os primatas.

 

 

 

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TAGS:
chimpanzé
evolução
macacos
masturbação
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