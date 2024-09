“Mini-lua” deve orbitar a Terra nos próximos dois meses

Duas luas? Isso não vai acontecer no universo de Star Wars, e sim na Terra. Um asteroide pequeno vai virar praticamente um novo satélite do planeta, preso na gravidade terrestre por dois meses. O 2024 PT5 vai percorrer uma órbita completa da Terra entre 29 de setembro e 25 de novembro, até escapar do nosso campo gravitacional.

O asteroide foi avistado no dia 7 de agosto pelo ATLAS (Asteroid Terrestrial-Impact Last Alert System, ou sistema de último alerta de impacto terrestre de asteroide, em português), projeto da Nasa. Quatro telescópios espalhados pelo mundo (dois no Havaí, um no Chile e um na África do Sul) escaneiam o céu noturno completo todo dia. 28 mil asteroides são monitorados pelo programa, e não há encontro marcado com a Terra pelo menos até o fim do século.

Apesar de ficar 57 dias voando na nossa órbita, vai ser difícil enxergar esse asteroide. A mini-lua é mini de verdade, com só 10 metros de largura. Os astrônomos detalharam o acontecimento na publicação Research Notes of the AAS.

Outras mini-luas

Outras luas aparecem com certa frequência na órbita da Terra. Isso já aconteceu em 1981, 2006 e 2022. Um asteroide desses orbitou a Terra por vários anos, até ir embora em 2020. Quando a atração gravitacional da Terra puxa algum objeto para dentro da órbita, ele vira uma mini-lua.

Segundo as classificações da Nasa, qualquer coisa num raio de 190 milhões de quilômetros de distância é um “objeto próximo da Terra”. Quando a distância diminui para 7,5 milhões de quilômetros ou menos, a classificação também muda: os objetos viram “potencialmente perigosos”. No caso dessa mini-lua, a pesquisa mostra que ela não está em rota de colisão com a Terra, então não apresenta perigo.

O 2024 PT5, que é a mini-lua da vez, provavelmente veio do cinturão de asteroides Arjuna, onde ficam rochas que orbitam o Sol e são classificadas como objetos próximos da Terra. A órbita similar desse asteroide vai ajudá-lo a voltar para a Terra algumas vezes. As previsões para o retorno dessa mini-lua são janeiro de 2025 e 2055.

