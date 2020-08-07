Avatar do usuário logado
Usuário
Assine Super
🔥 Esquenta Black Friday com PREÇO BAIXO! Assine Revista Impressa + Digital Premium e aproveite! 🤑
Ciência

Molécula da semana: benzeno, o cheiro de gasolina

Ele é tóxico, mas tem um aroma agradável. Também é um easter egg da química orgânica, que aparece em várias outras moléculas.

Por Bruno Vaiano Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 7 ago 2020, 17h05 | Atualizado em 4 jun 2026, 15h27
Molécula da Semana: benzeno, o cheiro da gasolina
 (Colagem: Juliana Alencar/Superinteressante)
Continua após publicidade
Molécula da semana: benzeno, o cheiro de gasolina Priorizar nos meus resultados Google

O benzeno é um líquido inflamável com aroma adocicado agradável, usado como loção pós-barba no final do século 19. Embora esteja presente na gasolina em porcentagens inferiores a 1%, ele é um dos responsáveis pelo cheiro característico dos postos de combustível, que alguns amam e outros odeiam.⠀

Os amantes devem moderar na cafungada: o bichinho é tóxico. Ao ser inalado em grande quantidade, causa náusea, dor de cabeça e desmaios. A exposição à substância em longo prazo diminui o número de glóbulos brancos (as células de defesa do organismo) no plasma sanguíneo e pode causar câncer – esse é um risco ocupacional da profissão de frentista, que também atinge os trabalhadores de refinarias.


(Sim, os barbeiros passavam benzeno no rosto dos clientes no século 19. Pense bem antes de dizer que o mundo está pior hoje em dia.)⠀

Mas o benzeno é muito mais que um cheirinho bonito. Ele é uma espécie de easter egg da química orgânica. Percebeu que a molécula é redonda, formada por um anel com seis átomos de carbono? Esses átomos compartilham elétrons de um jeito muito especial, seguindo algo chamado regra de Hückel. Os anéis que seguem essa regra são chamados de anéis aromáticos.⠀

Continua após a publicidade


Existe todo um conjunto de moléculas que tem esses aneis em algum lugar da fórmula. É como se essas moléculas tivessem benzenos dentro de si. Por causa disso, eles compartilham algumas características. Uma delas é o cheiro forte (daí o nome “aromático”). ⠀

Continua após a publicidade


Do mesmo jeito que o Fusca e a Kombi eram carros diferentes construídos sobre o mesmo chassis, os compostos aromáticos são montados em torno de um benzeno. Alguns exemplos famosos são o benzaldeído – responsável pelo cheiro de pêssegos, cerejas e amêndoas –, o corante anilina, a naftalina, a aspirina e o ibuprofeno, vulgo Advil.⠀

Em resumo: você está cercado de aneis aromáticos por todos os lados. Inclusive alguns que viraram a casaca – e agora curam dor de cabeça em vez de causá-la.

Siga
Continua após a publicidade

Esse foi o Molécula da Semana – nosso post semanal sobre química no Instagram, que agora também aparece no site. Aguarde a próxima molécula. Semana que vem, vamos falar da adenina.

 

Publicidade
TAGS:
Combustível
GASOLINA
molécula
Química
Assine Abril

Superinteressante

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Guia do Estudante

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 2,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 2,99/mês

Veja

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Veja Saúde

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Você RH

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,10/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,10/mês

Quatro Rodas

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Claudia

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Veja Negócios

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Goread

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

VEJA + ESTADÃO DIGITAL

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Capa da revista Veja, um celular e um notebook exibindo conteúdo digital, sobre fundo escuro com o texto BLACKFRIDAY repetidoBanner de Black Friday com fundo roxo e preto, exibindo a palavra BLACKFRIDAY repetida. À direita, um laptop prateado com uma imagem de carro na tela, um smartphone com um site de notícias e uma revista Veja aberta com uma foto de comida.
ECONOMIZE ATÉ 87% OFF

Digital Essencial

Enquanto você lê isso, o mundo muda — e quem tem Superinteressante Digital sai na frente.
Tenha acesso imediato a ciência, tecnologia, comportamento e curiosidades que vão turbinar sua mente e te deixar sempre atualizado.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 1,99/mês
ESQUENTA BLACK FRIDAY

Revista em Casa + Digital Premium

Superinteressante todo mês na sua casa, além de todos os benefícios do plano Digital Premium
De: R$ 29,99/mês
A partir de R$ 9,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).