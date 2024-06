Neuralink admite problema em implante

No final de janeiro, a empresa anunciou que havia implantado o primeiro chip num paciente humano: o americano Noland Arbaugh, de 29 anos, que ficou tetraplégico após um acidente de mergulho em 2016.

Ele se recuperou bem da cirurgia de inserção do implante, e ficou famoso nas redes sociais após postar vídeos (gravados com a ajuda dos médicos) nos quais usa o implante da Neuralink para controlar um computador, jogar Mario Kart e navegar na internet.

Porém, com o passar dos meses, parte dos eletrodos se soltou do córtex motor, e isso reduziu de 8 para 4 bits por segundo (bps) a quantidade de informações que o implante da Neuralink consegue captar do cérebro de Arbaugh.

A empresa admitiu o problema, mas disse que conseguiu compensar essa queda fazendo ajustes de software. O motivo do descolamento ainda é desconhecido, mas uma tese é que teria ocorrido pneumocéfalo (acúmulo de ar dentro da caixa craniana) durante a cirurgia para inserção do chip.

